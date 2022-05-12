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https://tr.sputniknews.com/20220512/aramco-applei-solladi-dunyanin-en-degerli-sirketi-oldu-1056305359.html
Apple'ı sollayan Aramco 'dünyanın en değerli şirketi' oldu
Apple'ı sollayan Aramco 'dünyanın en değerli şirketi' oldu
Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco, Apple'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T12:16+0300
2022-05-12T12:18+0300
apple
ekonomi
saudi aramco
petrol
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Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı. Dünya gazetesinin aktardığı FactSet verilerine göre, çarşamba günü Suudi petrol devi Aramco’nun piyasa değeri 2.43 trilyon dolar oldu. ABD’deki işlemlerde yüzde 5 düşen Apple’ın piyasa değeri ise 2.37 trilyon dolara geriledi.Yatırımcılar, ekonomilerde daha fazla kötüleşme endişesiyle teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde satışa geçerken enerji hisseleri ve fiyatları artışını sürdürüyor.Apple hissesi 4 Ocak’taki zirvesinden bu yana yüzde 20’ye yakın düşerek 182.94 dolara geriledi.Aramco hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 27’nin üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte şirket geçen sene kârını ikiye katladı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/suudi-arabistandan-petrole-rekor-zam-hazirligi-1055129173.html
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apple, saudi aramco, petrol

Apple'ı sollayan Aramco 'dünyanın en değerli şirketi' oldu

12:16 12.05.2022 (güncellendi: 12:18 12.05.2022)
© REUTERS / Hamad I MohammedSuudi Aramco
Suudi Aramco - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco, Apple'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı. Dünya gazetesinin aktardığı FactSet verilerine göre, çarşamba günü Suudi petrol devi Aramco’nun piyasa değeri 2.43 trilyon dolar oldu. ABD’deki işlemlerde yüzde 5 düşen Apple’ın piyasa değeri ise 2.37 trilyon dolara geriledi.
Yatırımcılar, ekonomilerde daha fazla kötüleşme endişesiyle teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde satışa geçerken enerji hisseleri ve fiyatları artışını sürdürüyor.
Apple hissesi 4 Ocak’taki zirvesinden bu yana yüzde 20’ye yakın düşerek 182.94 dolara geriledi.
Aramco hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 27’nin üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte şirket geçen sene kârını ikiye katladı.
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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