Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-nebati-enflasyonla-mucadelemizden-asla-taviz-vermeyecegiz-1056326853.html
Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin şekilde devreye... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:26+0300
2022-05-12T23:26+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054424783_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3bd96acda168d729acc9a0e8fb006452.jpg
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:"Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054424783_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_88dbdecaf7fc10f2a1dd29fdc9cf415e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, ekonomi, enflasyon

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz

23:26 12.05.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin şekilde devreye alarak enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belirtti.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала