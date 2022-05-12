https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-nebati-enflasyonla-mucadelemizden-asla-taviz-vermeyecegiz-1056326853.html

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin şekilde devreye... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T23:26+0300

2022-05-12T23:26+0300

2022-05-12T23:26+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:"Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız."

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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon