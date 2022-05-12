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Bakan Nebati: Firmalarımızın fiyat politikalarında cesur adım atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın fiyat politikalarında cesur adım atması konusunda mutabık kaldık
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:25+0300
2022-05-12T14:31+0300
ekonomi
nureddin nebati
kırmızı et
süt
gıda fiyatları
enflasyon
zam
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.Sektör temsilcileri ile görüşmesinin verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Nebati, ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları ifade etti:
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nureddin nebati, kırmızı et, süt, gıda fiyatları, enflasyon, zam, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati: Firmalarımızın fiyat politikalarında cesur adım atması konusunda mutabık kaldık

14:25 12.05.2022 (güncellendi: 14:31 12.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanı Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.
Sektör temsilcileri ile görüşmesinin verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Nebati, ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları ifade etti:
"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
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