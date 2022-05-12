Bakan Nebati: Firmalarımızın fiyat politikalarında cesur adım atması konusunda mutabık kaldık
14:25 12.05.2022 (güncellendi: 14:31 12.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanı Nebati
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.
Sektör temsilcileri ile görüşmesinin verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Nebati, ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları ifade etti:
"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/NadEsvnq5a— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 12, 2022