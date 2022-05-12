https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-nebati-konut-sektoru-temsilcileriyle-gorusecek-1056303943.html

Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle görüşecek

Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati'nin, konut... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T11:48+0300

2022-05-12T11:48+0300

2022-05-12T11:48+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Bakan Nebati katılacağı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapacak.Bakan Nebati, Pazartesi günü de konut sektörü temsilcileri ile görüşecek.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati