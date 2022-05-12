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https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-nebati-konut-sektoru-temsilcileriyle-gorusecek-1056303943.html
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle görüşecek
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati'nin, konut... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:48+0300
2022-05-12T11:48+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Bakan Nebati katılacağı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapacak.Bakan Nebati, Pazartesi günü de konut sektörü temsilcileri ile görüşecek.
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nureddin nebati

Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle görüşecek

11:48 12.05.2022
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete' programı kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati'nin, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.
Bakan Nebati katılacağı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapacak.
Bakan Nebati, Pazartesi günü de konut sektörü temsilcileri ile görüşecek.
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