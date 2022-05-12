https://tr.sputniknews.com/20220512/belarus-ordusu-sinirda-muharebe-egitim-planlari-uzerinde-calisiyor-1056320989.html

Belarus Güvenlik Konseyi: ‘Belarus ordusu sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışıyor’

Belarus Güvenlik Konseyi: ‘Belarus ordusu sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışıyor’

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, Belarus ordusuna bağlı müdahale kuvvetlerinin sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışmalar yürüteceğini... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T20:00+0300

2022-05-12T20:00+0300

2022-05-12T20:00+0300

savunma

belarus

tatbikat

sınır

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Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, STV televizyonuna demecinde, Belarus Savunma Bakanlığı’nın devlet sınırına yakın müdahale kuvvetlerini ani bir şekilde denetlediğini ve askeri personelin bu denetlemeler kapsamında muharebe eğitim planları üzerinde çalışmalar yürüteceğini söyledi.Volfoviç, “Sınır koruma servislerimiz sınırlarda olan biten her şeyi izliyor ve görüyor. Bunu sadece sınır koruma servisi değil, aynı zamanda askeri istihbarat birimlerimiz ve elektronik istihbarat birimleri gibi diğer alt birimlerimiz de görüyor. Bütün bunları hem batıda hem de güneyde görüyoruz. Komşu devletlere konuşlandırılan grupların tüm hareketleri, komşu devletlerin topraklarında meydana gelen her şeyi görüyoruz. Doğal olarak bu duruma tepki vermek zorunda kalıyoruz. Buna dayanarak Savunma Bakanlığı, müdahale kuvvetlerinin ani bir şekilde denetlenmesine karar verdi” dedi.Bakanlığın kararının Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından onaylandığını belirten Volfoviç, “Ülkenin devlet başkanı onayladı. Muharebe eğitimi planlarını, eğitim ve muharebe görevlerini yerine getirmek amacıyla, hem güney hem de batıdaki bölgelerin bilinmeyen alanlarına müdahale kuvvetlerini çıkardık” ifadelerini kullandı.

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belarus, tatbikat, sınır