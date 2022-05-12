Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220512/belarus-ordusu-sinirda-muharebe-egitim-planlari-uzerinde-calisiyor-1056320989.html
Belarus Güvenlik Konseyi: ‘Belarus ordusu sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışıyor’
Belarus Güvenlik Konseyi: ‘Belarus ordusu sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışıyor’
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, Belarus ordusuna bağlı müdahale kuvvetlerinin sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışmalar yürüteceğini... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T20:00+0300
2022-05-12T20:00+0300
savunma
belarus
tatbikat
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044709051_30:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_8cb90aa293d7b25d21cb12305742a268.jpg
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, STV televizyonuna demecinde, Belarus Savunma Bakanlığı’nın devlet sınırına yakın müdahale kuvvetlerini ani bir şekilde denetlediğini ve askeri personelin bu denetlemeler kapsamında muharebe eğitim planları üzerinde çalışmalar yürüteceğini söyledi.Volfoviç, “Sınır koruma servislerimiz sınırlarda olan biten her şeyi izliyor ve görüyor. Bunu sadece sınır koruma servisi değil, aynı zamanda askeri istihbarat birimlerimiz ve elektronik istihbarat birimleri gibi diğer alt birimlerimiz de görüyor. Bütün bunları hem batıda hem de güneyde görüyoruz. Komşu devletlere konuşlandırılan grupların tüm hareketleri, komşu devletlerin topraklarında meydana gelen her şeyi görüyoruz. Doğal olarak bu duruma tepki vermek zorunda kalıyoruz. Buna dayanarak Savunma Bakanlığı, müdahale kuvvetlerinin ani bir şekilde denetlenmesine karar verdi” dedi.Bakanlığın kararının Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından onaylandığını belirten Volfoviç, “Ülkenin devlet başkanı onayladı. Muharebe eğitimi planlarını, eğitim ve muharebe görevlerini yerine getirmek amacıyla, hem güney hem de batıdaki bölgelerin bilinmeyen alanlarına müdahale kuvvetlerini çıkardık” ifadelerini kullandı.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044709051_633:0:3364:2048_1920x0_80_0_0_08c826a5eae8cb1cab3822a0b7350762.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, tatbikat, sınır

Belarus Güvenlik Konseyi: ‘Belarus ordusu sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışıyor’

20:00 12.05.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Belarus- Tatbikat
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, Belarus ordusuna bağlı müdahale kuvvetlerinin sınırda muharebe eğitim planları üzerinde çalışmalar yürüteceğini bildirdi.
Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, STV televizyonuna demecinde, Belarus Savunma Bakanlığı’nın devlet sınırına yakın müdahale kuvvetlerini ani bir şekilde denetlediğini ve askeri personelin bu denetlemeler kapsamında muharebe eğitim planları üzerinde çalışmalar yürüteceğini söyledi.
Volfoviç, “Sınır koruma servislerimiz sınırlarda olan biten her şeyi izliyor ve görüyor. Bunu sadece sınır koruma servisi değil, aynı zamanda askeri istihbarat birimlerimiz ve elektronik istihbarat birimleri gibi diğer alt birimlerimiz de görüyor. Bütün bunları hem batıda hem de güneyde görüyoruz. Komşu devletlere konuşlandırılan grupların tüm hareketleri, komşu devletlerin topraklarında meydana gelen her şeyi görüyoruz. Doğal olarak bu duruma tepki vermek zorunda kalıyoruz. Buna dayanarak Savunma Bakanlığı, müdahale kuvvetlerinin ani bir şekilde denetlenmesine karar verdi” dedi.
Bakanlığın kararının Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından onaylandığını belirten Volfoviç, “Ülkenin devlet başkanı onayladı. Muharebe eğitimi planlarını, eğitim ve muharebe görevlerini yerine getirmek amacıyla, hem güney hem de batıdaki bölgelerin bilinmeyen alanlarına müdahale kuvvetlerini çıkardık” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала