https://tr.sputniknews.com/20220512/bilal-erdogan-biz-bize-bicilmek-istenen-rolleri-kabul-etmeyecegiz--1056323432.html

Bilal Erdoğan: Biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz

Bilal Erdoğan: Biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz ve... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T21:09+0300

2022-05-12T21:09+0300

2022-05-12T21:12+0300

türkiye

bilal erdoğan

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya Üniversitesi'nce (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Esentepe Kampüsü'ndeki Kitap Keyfi'nde gerçekleşen söyleşide konuşan Erdoğan, birçok konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı da olan Erdoğan, konfederasyon olarak farklı milletlere mal olmuş geleneksel oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını anlattı. Gençlerin Türkiye'deki değerlere sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için gençlerin katkı sunmasının gerekliliğine değindi. Erdoğan, Türk ve İslam medeniyetlerinin geçmişinde oldukça zengin birikimlere sahip olduğunu, geçmişe bakılarak ilerlemenin gericilik olmadığını ifade etti.'Dünyada bütün ülkeler bu şekilde birbirleriyle yarış halinde'Batı'nın Türkiye'nin iyi olmasını, ekonomisinin gelişmesini istemediğini dile getiren Erdoğan, "Bu bir sorun değil, dünyada bütün ülkeler bu şekilde birbirleriyle yarış halinde. Avrupa'nın kendi ülkeleri de bu yarışın içinde. Dünya savaşlarını kendi aralarında yaptılar zaten. Dolayısıyla biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz ve Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olması için çalışacağız" şeklinde konuştu.'Türkiye bu evreden güçlenerek çıkacaktır ama çıkması için çalışmamız lazım'Sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, dünyanın 2008'deki finansal krizden beri problemi çözemediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu gibi isimlerin hikayelerinin iyi okunup öğrenilmesi ve örnek alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

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bilal erdoğan