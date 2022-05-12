https://tr.sputniknews.com/20220512/bitcoin-16-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1056301894.html

Bitcoin, 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin, bu sabah 28 Aralık 2020'den bu yana ilk kez 26 bin 851 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesini gördü. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T10:27+0300

2022-05-12T10:27+0300

2022-05-12T10:27+0300

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Kripto paralarda, özellikle de Bitcoin'de güçlü aşağı hareket bu sabah da devam etti.Sabit coin TerraUSD'nin çökmesinin de tetiklediği satışlar ile Bitcoin fiyatı bu sabah son 16 ayın en düşük seviyesini gördü.28 Aralık 2020'den bu yana ilk kez 26 bin 851 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in son 8 günde değer kaybı 13 bin dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı Kasım ayında 69 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.En popüler kripto para, son 24 saatte yüzde 13'e yakın düşüşle 27 bin 335 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 20'nin üzerinde kayıpla bin 856 dolar seviyesinde.

https://tr.sputniknews.com/20220510/bitcoin-10-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1056230402.html

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