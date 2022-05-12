https://tr.sputniknews.com/20220512/bodrum-belediye-baskani-aras-hedefimiz-akdenizde-lider-turizm-destinasyonu-olmak-1056308620.html

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Hedefimiz Akdeniz’de lider turizm destinasyonu olmak

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Hedefimiz Akdeniz’de lider turizm destinasyonu olmak

Bodrum’un bu seneki turizm beklentilerini açıklayan Belediye Başkanı Aras “2022’de kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz, sadece bir günde havaalanından... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:49+0300

2022-05-12T13:49+0300

2022-05-12T13:49+0300

türkiye

turizm

bodrum

rusya

turist

ingiltere

almanya

ukrayna

israil

orman yangını

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Kovid-19 pandemisiyle beraber alınan tedbirlerin en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm, bu tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte toparlanma aşamasında. Türkiye’ye 2020’de gelen turist sayısı 2019'a göre yüzde 69.14 düşüşle 15 milyon 971 bin 201 olmuştu. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151.02 artarak 4.9 milyon kişiye yükseldi.Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum’un turizm sezonuna ilişkin beklentilerini, Belediye Başkanı Ahmet Aras, aralarında Sputnik’in de olduğu yabancı basın kuruluşlarına düzenlediği basın toplantısında açıkladı.‘Turizmde artık kentler rekabet içerisinde, Bodrum’u Mikanos’la, Cann’la, İbiza’yla kıyaslıyoruz’Aras, Bodrum’un sadece bir yazlık bölge olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek “Turistik, tarihi yerleri ve denizi, gastronomisi var. Doğası çok farklı. İnsanları da çok turizme yatkın. Her zaman yerli ve yabancı turistin Türkiye’deki gözdesiyiz. Pandemide bile her yer kapandı ama insanlar Bodrum’a göç etti. Birçok esnaf iş yapamazken Bodrum’da iyi kötü çarklar döndü. Pandemi döneminde 176 bin olan nüfusumuz 500 bine çıktı. Burada evi, yazlığı olan herkes yılı burada geçirdi. Salgından, pandemiden de çıktıktan sonra bütün turizm destinasyonları büyük bir rekabetçi anlayışla çalışıyor. Bu artık kentlerin rekabetine dönüştü. Biz Bodrum’u Mikanos’la, Cann’la, İbiza’yla kıyaslıyoruz ve herkes toparlanma döneminde. İlk toparlanan kentlerden birisi de Bodrum. Çünkü bizim ulaşım olanaklarımız çok iyi” ifadelerini kullandı.‘2022’de kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz, sadece bir günde havaalanından 15 bin kişi giriş yaptı’Türkiye’nin en yüksek turist sayısına 2019’da ulaştığını ifade eden Aras “Bodrum’da da 1.3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştık. 2020’de bu 4’te 1’ine, yani 220 bine düştü. 2021’de ise 530 bin civarında ağırladık. Ama 2022’de bu kayıpları telafi edeceğimize inanıyoruz. Şimdiye kadar bu sene, 2019’a nazaran ufak artışlar olduğunu da görüyoruz. Sadece bir günde, 8 Mayıs’ta 15 bin yabancı girmiş havaalanımızdan. 1 Mayıs’tan itibaren Kos’tan ve Yunan adalarından gelen feribotlar da açıldı. Daha sezon tam başladı diyemeyiz ama bu çok iyi bir rakam” dedi.‘Bizim amacımız 2019 rakamlarını geçmek, şu anki durum bunu geçeceğimizi de gösteriyor’Avrupa’dan geleceklerin Bodrum için ‘çok önemli’ olduğuna dikkat çeken Aras “İlk uçak, Almanya’dan geldi, biz son zamanlarda Avrupa’yı kaybetmiştik. Biz bu açığı Rusya ve Ukrayna ile kapatmaya çalışmıştık. Şimdi geri dönüyorlar. Bizim için Avrupa çok önemli. Bodrum’a Avrupalı turisti çekmek zorundayız. Evet, Rus da Ukraynalı da Ortadoğulu da Çinli de gelecek. Ama Avrupalı turist bizim için bulunmaz nimet. Çünkü onların ekonomik durumları, kişi başına düşen milli gelirleri çok yüksek. Bizim amacımız 2019 rakamlarını geçmek, şu anki durum bunu geçeceğimizi de gösteriyor, hedefimiz bu. 2023, 2024’te de bunu katlarız diye düşünüyoruz. Bizim gelecekte Akdeniz’de lider turizm destinasyonu olma hedefimiz var” diye konuştu.‘İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden çok ciddi artışlar bekliyoruz’Aras “Bu seneki kayıplarımızı, Almanya, İngiltere ve İsrail gibi ülkelerle telafi etme planımız var. Geçen yıl ülkemize en çok Ukrayna ve Rusya’dan turist geldi. 530 bin kişinin yüzde 45’i bu iki ülkedendi. Savaş nedeniyle bu ülkelerden gelecek turist sayısında düşüş olacaktır. Ancak diğer ülkelere ve pazarlara baktığımız fevkalade ilgi artışı görüyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden çok ciddi artışlar bekliyoruz” dedi ve ekledi:‘Bizzat, THY Rusya’ya uçacak’‘Bodrum’da Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz arasında bir gerginlik yok, Bodrum huzurlu, hoşgörülü bir yer’Sputnik’in sorusunu da cevaplayan Aras, “Bodrum’da Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz arasında bir gerginlik yok. Ancak Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları yapıldığı sırada buraya Abramoviç’in yatı gelmişti. Bu yatı Ukraynalı yelkenci çocuklar protesto ettiler. Botların üzerinde Ukrayna bayraklarıyla etrafında dolaştılar. Bunun dışında hiçbir şey olmadı. Bu da gayet sakin bir şekilde sonuçlandı. Buraya imkanı olanlar geliyor, tabii bu iş parayla ilgili. Rus da Ukraynalı da geliyor. Zaten Ukrayna ve Rus halkları arasında bir sorun yok, ben olduğunu görmüyorum. İş biraz daha ülkeler arasındaki siyasetle ilgili bir konu. Bodrum da huzurlu, hoşgörülü bir yer. Burada rahat rahat yaşıyor insanlar. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mesela Ukraynalı yelkenci çocukları uzun süre misafir ettik burada. ‘İsterseniz geri dönmeyin’ dedik, zaten aileler de istemiyorlardı dönmelerini. Biz de onların otel, yemek, transferlerini karşıladık. Burada isteseler, istedikleri kadar kalabilirlerdi. Şu anda diğer ülkelere yarışlara gittiler, yine gelecekler” dedi.‘Yunan adalarından feribot seferleri başladı, 300 bin turistin gelmesini bekliyoruz’Bodrum ile Yunan adaları arasındaki feribot seferlerinin 2 yılın ardından başladığını vurgulayan Aras “Yılda neredeyse 1.5 milyon yolcunun taşındığı bu noktalardan Bodrum’a 300 bin turistin gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla deniz turizminde önemli bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Turistler Yunan adalarından Bodrum’a bir saatte gelip kentimizi ziyaret edebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Ancak Bodrum’da Türkiye’den Yunan adalarına gitmek için bir kapı vizesi uygulaması yok” ifadelerini kullandı.‘Bu yıl için tam 150 kruvaziyer gemi planlanmış durumda, 5 tanesi geldi’Bodrum için 150 kruvaziyer gemi planladığını söyleyen Aras, şu ifadeleri kullandı:‘Bodrum ilçesinin yüzde sadece yüzde 15’i imara açık, yüzde 48’i orman, geri kalan bölgelerin büyük kısmı da sit alanı’Bodrum’un yabancı yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandığını aktaran Aras, ‘çevreye saygılı’ yatırımlar istediklerini söyledi. Bodrum’un yalnızca yüzde 15’inin imara açık olduğunu belirten Aras “Bodrum ile ilgili imar konusunda zaman zaman şikayetler alıyoruz. Ancak biz göreve geldiğimizden bu yana yeni bir imar planı yapmadık. Daha önce imara açılmış ancak talep görmeyen yerler Kovid-19 ve artan cazibeyle ilgi görmeye başladı. Bu nedenle yapılaşma arttı. Yeni imar planı yapmadık ancak yatırımcılarımızın da karşısında değiliz. Bodrum’da doğaya ve çevreye saygılı, kentimizin hassasiyetlerini göz önünde bulunduran, ilçemizi kalkındıracak, ihtiyaçlarımıza cevap verecek tüm yatırımlara açığız. Öte yandan Bodrum ilçesinin yüzde sadece yüzde 15’i imara açık. Yüzde 48’i orman. Geri kalan bölgelerin büyük kısmı da sit alanı” dedi.‘Mahalle Afet Gönüllüleri diye bir oluşum kurduk, orman yangınları açısından riskli 30 bölgemize ani müdahale kabini yerleştirdik’Türkiye geçen sene tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Bu yangınlardan etkilenen bölgeler arasında yer alan Bodrum’da ne gibi önlemler alındığı sorusunu cevaplayan Aras, şu ifadeleri kullandı:Bodrum’daki altyapı yatırımları hakkında da bilgi veren Aras “Göreve geldiğimizde büyükşehir belediyeyle birlikte Bodrum’da bir altyapı yatırım atağı başlatmıştık. Burada önemli bir mesafe kaydettik. Son 3 yılda 1.1 milyar liralık altyapı yatırımı yaptık. Bodrum’daki altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözmeyi planlıyoruz” dedi.

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turizm, bodrum, rusya, turist, ingiltere, almanya, ukrayna, israil, orman yangını, önlem