https://tr.sputniknews.com/20220512/bolu-dagi-tunelinin-istanbul-yonu-35-gun-trafige-kapatilacak-1056308894.html

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:50+0300

2022-05-12T13:50+0300

2022-05-12T13:50+0300

türkiye

türkiye

bolu

bolu dağı tüneli

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Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220504/bolu-dagi-viyadugunde-zincirleme-kaza-1056092131.html

türkiye

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türkiye, bolu, bolu dağı tüneli