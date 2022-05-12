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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220504/bolu-dagi-viyadugunde-zincirleme-kaza-1056092131.html
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türkiye, bolu, bolu dağı tüneli

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

13:50 12.05.2022
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.
Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.
Bolu Dağı viyadüğünde 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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