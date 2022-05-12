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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/canli--belgorod-valisi-ukraynanin-top-atislari-sonucu-1-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1056298249.html
CANLI | Belgorod Valisi: Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
CANLI | Belgorod Valisi: Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor. Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
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Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye

CANLI | Belgorod Valisi: Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

06:18 12.05.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor. Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu. Rusya Merkez Bankası’ndan ‘yaptırımlar 2024’e kadar sürer’ tahmini geldi. Belgorod Valisi Gladkov, Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:18 12.05.2022
Belgorod Valisi: Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından Solokhi köyüne yapılan top atışları sonucu bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu
Japon hükümeti, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.
Rusya Merkez Bankası’ndan ‘yaptırımlar 2024’e kadar sürer’ tahmini
Rusya Merkez Bankası’nın raporunda, Rusya’ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların 2024 yılına kadar süreceği tahminine yer verildi.
Raporda, Rusya’ya uygulanan yaptırımların, Rus mallarının ihracatına ve Rusya’ya ithalata getirilen kısıtlamaların “tahmin ufku boyunca devam edeceği” öngörülüyor. Genel belirsizlik ve Rusya’nın ihracatına uygulanan yaptırımların büyük ihtimalle küresel emtia piyasasını etkileyeceği ve fiyatları yüksek tutacağı ifade edildi.
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