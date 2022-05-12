CANLI | Belgorod Valisi: Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Belgorod Valisi: Ukrayna'nın top atışları sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından Solokhi köyüne yapılan top atışları sonucu bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu

Japon hükümeti, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

Rusya Merkez Bankası’ndan ‘yaptırımlar 2024’e kadar sürer’ tahmini

Rusya Merkez Bankası’nın raporunda, Rusya’ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların 2024 yılına kadar süreceği tahminine yer verildi.

Raporda, Rusya’ya uygulanan yaptırımların, Rus mallarının ihracatına ve Rusya’ya ithalata getirilen kısıtlamaların “tahmin ufku boyunca devam edeceği” öngörülüyor. Genel belirsizlik ve Rusya’nın ihracatına uygulanan yaptırımların büyük ihtimalle küresel emtia piyasasını etkileyeceği ve fiyatları yüksek tutacağı ifade edildi.