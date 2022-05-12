CANLI | Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa kabul edeceğiz

Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa, bunu kabul edeceğiz

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna’da mart ayından beri Rusya ordusunun denetiminde olan Herson bölgesinin Rusya’ya bağlanma olasılığına ilişkin, “Akıbetlerinin nasıl olacağına, ancak Herson bölgesinin sakinleri karar verebilir ve bu kararı verdiklerinde biz de onların kararını kabul edeceğiz” dedi.

Matviyenko’nun bu açıklaması, Rusya ordusunun kontrolüne geçmesi ardından Herson’da oluşturulan askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov’un, Rusya’ya bağlanma talebi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuracaklarını duyurmasını izledi.

Stremousov daha sonra Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu başvurunun yakın zamanda yapılmayacağını, öncesinde Rusya ile entegrasyon sürecini tamamlayacaklarını söyledi. Herson’daki entegrasyon çalışmaları çerçevesinde Rus para birimi ruble dolaşıma sokulmuştu.

Bu sırada Kremlin yetkilileri de Herson’un Rusya’ya bağlanmasının ancak bölgede yaşayanların bu yönde karar alması hâlinde değerlendirebileceğini, yani buradaki askeri-sivil idarenin başvurusunun yeterli olmayacağını kaydetmişti.