CANLI | Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa kabul edeceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harakatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan ve ülkedeki Rus varlıklarına zorunlu olarak el koyulmasını öngören kararnameyi onayladı.
Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin 103 vatandaşına Ukrayna ordusuna katılmalarına izin veren özel bir muafiyet tanıdığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: