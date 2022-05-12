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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa kabul edeceğiz
CANLI | Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa kabul edeceğiz
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Ukrayna'daki Herson bölgesinin Rusya’ya... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol şehrinin Azovstal fabrikasındaki tahliye - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa kabul edeceğiz

16:36 12.05.2022 (güncellendi: 17:03 12.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Ukrayna'daki Herson bölgesinin Rusya’ya bağlanma olasılığına ilişkin, “Akıbetlerinin nasıl olacağına, ancak Herson bölgesinin sakinleri karar verebilir ve bu kararı verdiklerinde biz de onların kararını kabul edeceğiz” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harakatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan ve ülkedeki Rus varlıklarına zorunlu olarak el koyulmasını öngören kararnameyi onayladı.
Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin 103 vatandaşına Ukrayna ordusuna katılmalarına izin veren özel bir muafiyet tanıdığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:16 12.05.2022
AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan tarım ürünleri ihracatını tren ve kamyonlarla gerçekleştirmeyi planlıyor. AB Komisyonu, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatına yardımcı olmak için hazırladığı yeni planı açıkladı.
Buna göre, AB ülkeleri ile Ukrayna arasındaki sınır geçişleri kolaylaştırılacak ve AB ülkeleri sınır geçiş noktalarındaki prosedürler hızlandırılacak.
Ukrayna'dan tarımsal ürün sevkiyatlarına öncelik verilirken bu ülkeden AB ülkelerine tarım ürünleri gönderilmesi için ek tren vagonları ve kamyonlar temin edilmesi sağlanacak. AB ülkeleri, Ukrayna'dan gelen kamyonların hızla hareket edebileceği rotalar da belirleyecek.
Ukrayna'nın tarım ürünlerini demir yoluyla ihraç etmesi de kolaylaştırılacak. Sınır terminallerine tahıl yükleme araçları sevk edilecek ve işlem süreçleri hızlandırılacak.
Öte yandan AB'deki mevcut tarım ürünü depolama kapasitesi değerlendirilecek ve buralarda Ukrayna ihracatının geçici olarak depolanması için çalışılacak. Normal şartlarda Ukrayna tahıl üretiminin yüzde 75'i ihraç ediliyordu. Ülke, tahıl ve yağlı tohum ihracatının yüzde 90'ını Karadeniz'deki limanlarından gerçekleştiriyordu.
17:12 12.05.2022
Nike, UEFA yaptırımları nedeniyle FC Spartak ile işbirliğini sonlandırdı
Nike, UEFA yaptırımları nedeniyle sponsorluk sözleşmesinin feshedildiğini Spartak Moskova kulübüne bildirdi. Şirket, 2005 yılından bu yana futbol kulübünün teknik sponsorluğunu yapıyordu.
Spartak Moskova basın servisinden yapılan açıklamada, “Nike, kulübümüzün UEFA kararı uyarınca gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayacak olması nedeniyle sponsorluk sözleşmesinin feshedildiğini FC Spartak'a bildirdi” denildi. Kulübün ticari yönetiminin yeni bir ekipman tedarikçisi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
2021/22 sezonunda Spartak Moskova, Avrupa Ligi'nde 1/8 finaline ulaşmıştı, ancak Rusya’nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon nedeniyle UEFA, Moskova kulübünü turnuvadan men etmişti.
17:01 12.05.2022
Rusya Federasyon Konseyi: Herson sakinleri Rusya’ya bağlanma kararı alırlarsa, bunu kabul edeceğiz
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna’da mart ayından beri Rusya ordusunun denetiminde olan Herson bölgesinin Rusya’ya bağlanma olasılığına ilişkin, “Akıbetlerinin nasıl olacağına, ancak Herson bölgesinin sakinleri karar verebilir ve bu kararı verdiklerinde biz de onların kararını kabul edeceğiz” dedi.
Matviyenko’nun bu açıklaması, Rusya ordusunun kontrolüne geçmesi ardından Herson’da oluşturulan askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov’un, Rusya’ya bağlanma talebi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuracaklarını duyurmasını izledi.
Stremousov daha sonra Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu başvurunun yakın zamanda yapılmayacağını, öncesinde Rusya ile entegrasyon sürecini tamamlayacaklarını söyledi. Herson’daki entegrasyon çalışmaları çerçevesinde Rus para birimi ruble dolaşıma sokulmuştu.
Bu sırada Kremlin yetkilileri de Herson’un Rusya’ya bağlanmasının ancak bölgede yaşayanların bu yönde karar alması hâlinde değerlendirebileceğini, yani buradaki askeri-sivil idarenin başvurusunun yeterli olmayacağını kaydetmişti.
16:49 12.05.2022
Gürcü vekilden Ukrayna'nın 'Rusya'ya karşı ikinci cephe' açma çağrılarına yanıt: Başka kapıya
Gürcistan'da milletvekili Sandro Rakviyaşvili, Kiev yönetiminin 'Rusya'ya karşı ikinci cephe' açma yönündeki çağrılarını değerlendirdi. Kiev'e başka ülkelere yönelmesini tavsiye eden Rakviyaşvili, "Amerika, Çin, Polonya gibi büyük ülkelerden başlayın" dedi.
16:49 12.05.2022
Lukoil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
Ukrayna krizi
Lukoil, Rusya'daki 411 Shell benzin istasyonunu satın alıyor
16:47
16:42 12.05.2022
Almanya Ekonomi Bakanı: Şu anda Rusya'ya doğalgaz ambargosu uygulayamayız
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mevcut durumda Berlin'in Rusya'ya karşı doğalgaz ambargosu uygulayamayacağını kaydetti.
Habeck, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda gaz ambargosu uygulayamıyoruz. Bunu defalarca söyledim. Tersi olursa, Rus arzı düşer, gaz depolama tesislerimiz yüzde 40 oranında dolu. Kalanı Avrupa'dakiLNG terminallerinden tedarik ediliyor. Rus ikmalinin olası bir şekilde durması durumunda kışı atlatabilmemiz için henüz bir ön koşul yok" ifadelerini kullandı.
"Ekonomi çökmeyecek, ancak fiyat yükselişleri ve ticaret zincirlerinin bozulması söz konusu" diyen Habeck, "Doğalgaz konusunda şu net ve kesin bir şekilde söylenmeli, ambargodan hala oldukça uzaktayız" değerlendirmesini yaptı.
16:40 12.05.2022
Rus vekil Piskarev: Letonya yönetimi, Sovyet askerlerinin anıtlarını yıkma arzusuyla iç savaşı kışkırtıyor
Rusya Devlet Duması Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Letonya makamlarının Riga'daki Sovyet askerlerinin anıtlarının yıkma arzusuyla iç savaşı kışkırttığını belirtti.
16:35 12.05.2022
Mariupol'den 210 kişi daha tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Mariupol’den Bezımennoye yerleşimine 19'u çocuk yaklaşık 210 kişi tahliye edildi.
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