https://tr.sputniknews.com/20220512/cinayet-sanigi-futbolcu-sezer-ozturkun-cezasi-belli-oldu-1056318868.html

Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T17:36+0300

2022-05-12T17:36+0300

2022-05-12T17:36+0300

türkiye

sezer öztürk

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055661618_0:16:677:396_1920x0_80_0_0_cf58952d52d2cb5e65c1757fba9d120f.jpg

Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu.Öztürk, 3 ayrı suçtan toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.Olay 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de meydana gelmişti. Yaşanan yol verme kavgasında eski milli futbolcu Sezer Öztürk, bir kişiyi öldürmüş bir kişiyi de yaralamıştı.Olay sonrası kaçan Öztürk, 27 Kasım'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Öztürk hakkında 23 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sezer öztürk, cinayet