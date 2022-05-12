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Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu
Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T17:36+0300
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türkiye
sezer öztürk
cinayet
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Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu.Öztürk, 3 ayrı suçtan toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.Olay 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de meydana gelmişti. Yaşanan yol verme kavgasında eski milli futbolcu Sezer Öztürk, bir kişiyi öldürmüş bir kişiyi de yaralamıştı.Olay sonrası kaçan Öztürk, 27 Kasım'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Öztürk hakkında 23 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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sezer öztürk, cinayet

Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

17:36 12.05.2022
© DHASezer Öztürk
Sezer Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© DHA
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Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu.
Öztürk, 3 ayrı suçtan toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
Olay 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de meydana gelmişti. Yaşanan yol verme kavgasında eski milli futbolcu Sezer Öztürk, bir kişiyi öldürmüş bir kişiyi de yaralamıştı.
Olay sonrası kaçan Öztürk, 27 Kasım'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Öztürk hakkında 23 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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