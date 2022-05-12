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Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı
Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı
Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T09:23+0300
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Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayolları'na ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan '9833' sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında, yangın çıktı.Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü. Kazanın sebebi araştırılıyor.Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Havayolları'na ait '5735' sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou kentinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/cinde-dusen-yolcu-ucagindaki-132-kisinin-hayatini-kaybettigi-dogrulandi-1055069747.html
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çin, yangın, yolcu uçağı

Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı

09:23 12.05.2022 (güncellendi: 09:41 12.05.2022)
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Sputnik
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Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayolları'na ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan '9833' sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında, yangın çıktı.
Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü. Kazanın sebebi araştırılıyor.
Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Havayolları'na ait '5735' sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou kentinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.
Çin - uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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Çin'de düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı
26 Mart, 20:00
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