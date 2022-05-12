https://tr.sputniknews.com/20220512/cinli-iscileri-zorla-fabrikada-tutan-musk-amerikalilar-ise-gitmezken-cinliler-fabrikadan-cikmiyor--1056303497.html

Çinli işçileri zorla fabrikada tutan Musk: Amerikalılar işe gitmezken Çinliler fabrikadan çıkmıyor

Çinli işçileri zorla fabrikada tutan Musk: Amerikalılar işe gitmezken Çinliler fabrikadan çıkmıyor

Çin'den Tesla işçilerinin fabrikada uyumaya ve aşırı fazla mesai yapmaya zorlanmalarını protesto ettikleri haberleri gelirken, Musk şöyle konuştu: "Çinliler... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T12:06+0300

2022-05-12T12:06+0300

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Dünyanın en zengin kişisi konumunda olan ve dünya muhtarı havasında hemen her konuda görüş bildiren Elon Musk, bu kez Çin'in ekonomik başarısını "Amerikalılar tembel, Çinliler gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyor" diye formüle etti. 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması sonrası dünyanın gündeminin dizginlerini eline geçiren Tesla ile Space X'in kurucusu ve CEO'su, Financial Times'a (FT) röportaj verdi. Musk, Tesla'nın bütünüyle yabancı yatırımcıya ait tek otomobil üretim tesisi olma imtiyazına sahip olduğu Çin'in 'işgücü sayesinde çok güçlü fabrikalar çıkarma' potansiyeline dikkat çekerek şöyle devam etti:"Çin'de üretime güçlü şekilde inanan çok sayıda süper yetenekli, çalışkan insan var. Gece yarısını geçtim, sabahın üçüne dek çalışıyorlar. Amerika'da insanlar işe gitmekten bile kaçınmaya çalışırken, onlar fabrika türevlerinden dışarı dahi çıkmıyor."Geçmişte Model 3'ün 'üretilmesi cehennemi' sırasında Tesla'nın ABD'deki fabrikasının zemininde uyumasıyla övünen Musk, 2018'de Bloomberg'e verdiği demeçte, "Koşullarımın şirketteki herkesten daha kötü olmasını istedim. Onlar acı hissettiklerinde benimkinin daha beteri olmasını istedim" açıklamasını getirmişti. Çinli yetkililerin Omicron salgını nedeniyle Şanghay'da çok sıkı kapanma uygulamaları yüzünden üç hafta işin durduğu Tesla fabrikası, geçen ay tekrar üretime geçti. Ancak yeniden kapanma gelmesi ihtimaline karşı işçilere fabrikada yatıp kalkmalarının dayatıldığı, Bloomberg'e yansıdı. Fabrikada dağıtılan bildirime göre içerde yatmaları için her birine uyku tulumu ve şişme yatak verilen işçilerden haftada bir gün izinli şekilde 12 saatlik vardiyalarda çalışması bekleniyordu. Ancak Çinli teknoloji işçilerinin haftada 6 gün sabah 9'dan akşam 9'a kadar toplamda 72 saat çalışma öngören 996 programını protesto etmesinin ardından, vardiyaların değişmiş olabileceği belirtildi. Bir blogcu, "Bu şekilde çalışmak insan vücudu için çok zararlı, son yıllarda fazla mesaiden ölümlerle ilgili çok fazla haber aldık, ama bu yozlaşmış fazla mesai sistemi hala geçerli. Sormadan edemiyoruz: Hayatımızı parayla değiştirmeye gerçekten değer mi" diye yazdı.FT'ye ekibindeki yazılım mühendislerini ve teknoloji uzmanlarını öven Musk, 'şirketlerinin yapay zeka ve uzay yolculuğu gibi zorluklara odaklanmasının en iyi yetenekleri çekmesine yardımcı olduğunu, en iyi beyinlerin, sıkıcı bir şey üzerinde çalışmak için çok para almaktan ziyade inovasyonun sınırlarını zorlamakla ilgilendiğini' söyleyerek ekledi:"Burada mesele para değil, projelerin gerçekten ne kadar ilginç olduğu."

https://tr.sputniknews.com/20220510/tesla-sanghayda-uretimini-durdurdu-1056236705.html

https://tr.sputniknews.com/20211012/elon-musk-40-yil-icinde-marsta-tesla-fabrikalari-kurmak-istiyor-1049740195.html

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ekonomi, fabrika, işçi, işgücü, emek, elon musk, çin, abd