https://tr.sputniknews.com/20220512/cinsel-saldiri-faili-hasan-bilgili-hakkinda-tutuklama-talebi-yine-reddedildi-1056298428.html

Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili hakkında tutuklama talebi yine reddedildi

Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili hakkında tutuklama talebi yine reddedildi

Ankara’da bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Hasan Bilgili, Serkan Durmaz ve delilleri karartan Hüseyin Şenyurt’un tutuklanması talebi yine... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T06:34+0300

2022-05-12T06:34+0300

2022-05-12T06:43+0300

türkiye

hasan bilgili

tecavüz

veteriner

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Ankara’da, 2 Nisan 2019’da sahibi olduğu VCOM Veteriner Cerrahi ve Ortopedi Merkezi’nde çalışan veteriner hekim Ç.B.’yi cinsel saldırıya maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan, ardından itiraz üzerine serbest bırakılan Prof. Dr. Hasan Bilgili ile delilleri yok etmede ona yardım eden veteriner hekim Serkan Durmaz ve Jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında açılan davanın bugün 9. duruşması görüldü.Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya kazandırıldığını ifade edildi ederek, raporda mağdur Ç.B'nin çamaşırında, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu bilgisinin yer aldığını aktardı.Arıhan, soruşturma aşamasında, delillerin karartıldığının belgelendiğini, ATK raporunun da cinsel saldırının gerçekleştirildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında elde edilen fotoğraflar eşliğinde olay günü yaşanılanları anlatan Arıhan, dosyaya yeni eklenen deliller ışığında sanığın tutuklanmasını talep etti.Beyanların alınmasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.Duruşmanın sona ermesiyle salondaki kadınların kadınların faillere “tecavüzcü” demesi üzerine arbede yaşandı. Ardından polisler kadınları duruşma salonundan çıkardı. Bunun üzerine kadınlar, “Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlanı attı. Mahkeme başkanı, slogan atan izleyicinin kimliğinin tespit edilmesini istedi.Duruşma 1 Haziran'a ertelendiTutuksuz yargılanan Hasan Bilgili davasında mahkeme yeniden tutuklama talebini reddederken, Hasan Bilgili, Serkan Durmaz ve delilleri karartan Hüseyin Şenyurt hakkında mütalaa hazırlanması yönünde karar verdi. Duruşma 1 Haziran’a ertelendi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/veterinere-cinsel-saldiri-davasinda-sanigin-dnasi-magdurun-ic-camasirinda-tespit-edildi-1054765701.html

https://tr.sputniknews.com/20201118/profesorun-tecavuzle-suclandigi-davada-sperm-ornegi-delili-kayboldu-1043248435.html

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hasan bilgili, tecavüz, veteriner