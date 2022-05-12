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https://tr.sputniknews.com/20220512/deva-partisi-uyesi-metin-gurcan-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari-1056317308.html
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:50+0300
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türkiye
metin gürcan
deva partisi
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DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220511/casusluk-iddiasiyla-tutuklanan-metin-gurcan-tahliye-edildi--1056283513.html
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metin gürcan, deva partisi, tutuklama

DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

16:50 12.05.2022 (güncellendi: 16:51 12.05.2022)
© DHAMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© DHA
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DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
POLİTİKA
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi
Dün, 16:05
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