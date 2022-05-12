https://tr.sputniknews.com/20220512/deva-partisi-uyesi-metin-gurcan-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari-1056317308.html
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:50+0300
2022-05-12T16:50+0300
2022-05-12T16:51+0300
türkiye
metin gürcan
deva partisi
tutuklama
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DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220511/casusluk-iddiasiyla-tutuklanan-metin-gurcan-tahliye-edildi--1056283513.html
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metin gürcan, deva partisi, tutuklama
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı
16:50 12.05.2022 (güncellendi: 16:51 12.05.2022) Abone ol
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.