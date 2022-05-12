Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220512/dunyanin-en-cok-kazanan-10-sporcusu-aciklandi--1056302353.html
Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı
Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı
Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu listeledi. Listenin başında PSG'nin yıldız futbolcusu Messi yer alırken, Arjantinli yıldızı sırasıyla NBA starı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:18+0300
2022-05-12T11:27+0300
multimedya
sporcu
forbes
liste
kazanç
lionel messi
neymar
cristiano ronaldo
lebron james
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056302190_0:243:2779:1806_1920x0_80_0_0_7f68b61e8870634750ef5474fd871d39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056302190_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_eadb189e8faada6a27b7213d5e477028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, sporcu, forbes, liste, kazanç, lionel messi, neymar, cristiano ronaldo, lebron james, stephen curry, dolar

Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı

11:18 12.05.2022 (güncellendi: 11:27 12.05.2022)
Abone olTelegram
Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu listeledi. Listenin başında PSG'nin yıldız futbolcusu Messi yer alırken, Arjantinli yıldızı sırasıyla NBA starı LeBron James ve dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo takip ediyor.
© AP Photo / Michel Euler

Fransa ekibi PSG'nin Arjantinli dünya starı, yaşayan efsane Lionel Messi, 1 Mayıs 2022'de sona eren 12 aylık dönemde 130 milyon dolar kazanarak listenin başındaki yerini aldı.

Fransa ekibi PSG&#x27;nin Arjantinli dünya starı, yaşayan efsane Lionel Messi, 1 Mayıs 2022&#x27;de sona eren 12 aylık dönemde 130 milyon dolar kazanarak listenin başındaki yerini aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Michel Euler

Fransa ekibi PSG'nin Arjantinli dünya starı, yaşayan efsane Lionel Messi, 1 Mayıs 2022'de sona eren 12 aylık dönemde 130 milyon dolar kazanarak listenin başındaki yerini aldı.

© AP Photo / Ashley Landis

Arjantinli yıldızı 121 milyon dolarlık rekoru ile NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü basketbolcusu LeBron James takip etti.

Arjantinli yıldızı 121 milyon dolarlık rekoru ile NBA ekibi Los Angeles Lakers&#x27;ın dünyaca ünlü basketbolcusu LeBron James takip etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Ashley Landis

Arjantinli yıldızı 121 milyon dolarlık rekoru ile NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü basketbolcusu LeBron James takip etti.

© AP Photo / Jon Super

Listenin 3. sırasında ise bu yıl 115 milyon dolar kazanç elde eden 37 yaşındaki Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Listenin 3. sırasında ise bu yıl 115 milyon dolar kazanç elde eden 37 yaşındaki Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo yer alıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Jon Super

Listenin 3. sırasında ise bu yıl 115 milyon dolar kazanç elde eden 37 yaşındaki Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo yer alıyor.

© AP Photo / Daniel Cole

Ronaldo'yu 95 milyon dolarlık kazancı ile PSG'nin bir diğer yıldızı olan Brezilyalı futbolcu Neymar Jr. izledi.

Ronaldo&#x27;yu 95 milyon dolarlık kazancı ile PSG&#x27;nin bir diğer yıldızı olan Brezilyalı futbolcu Neymar Jr. izledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Daniel Cole

Ronaldo'yu 95 milyon dolarlık kazancı ile PSG'nin bir diğer yıldızı olan Brezilyalı futbolcu Neymar Jr. izledi.

© AP Photo / Brandon Dill

Golden State Warriors'ın 34 yaşındaki starı Stephen Curry ise 92.8 milyon dolarlık geliri ile listenin 5. sırasında bulunuyor.

Bu isimleri sırasıyla NBA oyuncusu Kevin Durant (92 milyon dolar), İsviçreli tenis harikası Roger Federer (90.7 milyon dolar), Meksikalı boksör Canelo Alvarez (90 milyon dolar), yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady (83.9 milyon dolar) ve NBA finallerinin 'En Değerli Oyuncusu' Giannis Antetokounmpo (80.9 milyon dolar) takip etti.

Golden State Warriors&#x27;ın 34 yaşındaki starı Stephen Curry ise 92.8 milyon dolarlık geliri ile listenin 5. sırasında bulunuyor. Bu isimleri sırasıyla NBA oyuncusu Kevin Durant (92 milyon dolar), İsviçreli tenis harikası Roger Federer (90.7 milyon dolar), Meksikalı boksör Canelo Alvarez (90 milyon dolar), yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady (83.9 milyon dolar) ve NBA finallerinin &#x27;En Değerli Oyuncusu&#x27; Giannis Antetokounmpo (80.9 milyon dolar) takip etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Brandon Dill

Golden State Warriors'ın 34 yaşındaki starı Stephen Curry ise 92.8 milyon dolarlık geliri ile listenin 5. sırasında bulunuyor.

Bu isimleri sırasıyla NBA oyuncusu Kevin Durant (92 milyon dolar), İsviçreli tenis harikası Roger Federer (90.7 milyon dolar), Meksikalı boksör Canelo Alvarez (90 milyon dolar), yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady (83.9 milyon dolar) ve NBA finallerinin 'En Değerli Oyuncusu' Giannis Antetokounmpo (80.9 milyon dolar) takip etti.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала