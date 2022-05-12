Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı

© AP Photo / Brandon Dill

Golden State Warriors'ın 34 yaşındaki starı Stephen Curry ise 92.8 milyon dolarlık geliri ile listenin 5. sırasında bulunuyor.

Bu isimleri sırasıyla NBA oyuncusu Kevin Durant (92 milyon dolar), İsviçreli tenis harikası Roger Federer (90.7 milyon dolar), Meksikalı boksör Canelo Alvarez (90 milyon dolar), yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady (83.9 milyon dolar) ve NBA finallerinin 'En Değerli Oyuncusu' Giannis Antetokounmpo (80.9 milyon dolar) takip etti.