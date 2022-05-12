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https://tr.sputniknews.com/20220512/epilepsi-krizi-geciren-yolcuyu-otobusle-hastaneye-yetistirdi-1056297353.html
Epilepsi krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi
Epilepsi krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi
Samsun’dan Ankara’ya seyahat eden bir yolcu, otobüste epilepsi krizi geçirdi. Otobüs şoförü nöbet geçiren yolcuyu hastaneye otobüsle ulaştırdı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T02:10+0300
2022-05-12T02:10+0300
türkiye
ankara
yolcu otobüsü
epilepsi
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Edinilen bilgilere göre, Murat Yiğitoğlu yönetimindeki 61 AES 417 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Çorum çevre yolunda epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, İskilip Kavşağı ve Toptancılar Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak hastayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Otobüsün hastanenin nizamiye kapısından sığmaması üzerine klinik destek personeli tarafından sedyeye alınan hasta, acil servise taşındı. Bu sırada kendine gelen hastanın acil servis doktorlarına, sık sık epilepsi nöbeti geçirdiğini, duruma alışık olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söylediği. Bu gelişme üzerine hasta kaydı oluşturmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.Epilepsi krizi geçiren yolcuyu hastane bırakan otobüs buradan Çorum şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdi. Öte yandan otobüsün hastaneye gidişi ve hastanın taşındığı anlara ait görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), terminal ve hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
türkiye
ankara
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ankara, yolcu otobüsü, epilepsi

Epilepsi krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

02:10 12.05.2022
© İHA / TUGAY GÖKTÜRKSamsun’dan Ankara’ya seyahat eden bir yolcu, otobüste epilepsi krizi geçirdi. Otobüs şoförü nöbet geçiren yolcuyu hastaneye otobüsle ulaştırdı.
Samsun’dan Ankara’ya seyahat eden bir yolcu, otobüste epilepsi krizi geçirdi. Otobüs şoförü nöbet geçiren yolcuyu hastaneye otobüsle ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK
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Samsun’dan Ankara’ya seyahat eden bir yolcu, otobüste epilepsi krizi geçirdi. Otobüs şoförü nöbet geçiren yolcuyu hastaneye otobüsle ulaştırdı.
Edinilen bilgilere göre, Murat Yiğitoğlu yönetimindeki 61 AES 417 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Çorum çevre yolunda epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, İskilip Kavşağı ve Toptancılar Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak hastayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Otobüsün hastanenin nizamiye kapısından sığmaması üzerine klinik destek personeli tarafından sedyeye alınan hasta, acil servise taşındı. Bu sırada kendine gelen hastanın acil servis doktorlarına, sık sık epilepsi nöbeti geçirdiğini, duruma alışık olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söylediği. Bu gelişme üzerine hasta kaydı oluşturmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.
Epilepsi krizi geçiren yolcuyu hastane bırakan otobüs buradan Çorum şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdi. Öte yandan otobüsün hastaneye gidişi ve hastanın taşındığı anlara ait görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), terminal ve hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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