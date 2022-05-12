https://tr.sputniknews.com/20220512/finlandiya-cumhurbaskani-ve-basbakanindan-ortak-aciklama-natoya-gecikmeden-basvurulmali-1056301666.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan ortak açıklama: NATO üyeliğine gecikmeden başvurulmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan ortak açıklama: NATO üyeliğine gecikmeden başvurulmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, yaptığı ortak açıklamada ülkelerinin 'gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini'... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T10:15+0300

2022-05-12T10:15+0300

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nato

finlandiya

dünya

sanna marin

sauli niinistö

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkenin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.'Finlandiya'nın üye olarak tüm ittifakı güçlendireceği' ifade edilen açıklamada, Helsinki'nin 'gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği' kaydedildi.Açıklamada, "NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.Niinistö, daha önce ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de ülkesinin devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını iddia etmişti. Hultqvist, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada ise savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220511/finlandiya-savunma-komitesi-natoya-katilmak-en-iyi-cozum-1056271039.html

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