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https://tr.sputniknews.com/20220512/finlandiya-cumhurbaskani-ve-basbakanindan-ortak-aciklama-natoya-gecikmeden-basvurulmali-1056301666.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan ortak açıklama: NATO üyeliğine gecikmeden başvurulmalı
Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan ortak açıklama: NATO üyeliğine gecikmeden başvurulmalı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, yaptığı ortak açıklamada ülkelerinin 'gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini'... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T10:15+0300
2022-05-12T10:23+0300
nato
finlandiya
dünya
sanna marin
sauli niinistö
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkenin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.'Finlandiya'nın üye olarak tüm ittifakı güçlendireceği' ifade edilen açıklamada, Helsinki'nin 'gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği' kaydedildi.Açıklamada, "NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.Niinistö, daha önce ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de ülkesinin devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını iddia etmişti. Hultqvist, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada ise savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220511/finlandiya-savunma-komitesi-natoya-katilmak-en-iyi-cozum-1056271039.html
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nato, finlandiya, sanna marin, sauli niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan ortak açıklama: NATO üyeliğine gecikmeden başvurulmalı

10:15 12.05.2022 (güncellendi: 10:23 12.05.2022)
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AP Photo
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, yaptığı ortak açıklamada ülkelerinin 'gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini' söyledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkenin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.
'Finlandiya'nın üye olarak tüm ittifakı güçlendireceği' ifade edilen açıklamada, Helsinki'nin 'gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği' kaydedildi.
Açıklamada, "NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" denildi.
Niinistö, daha önce ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de ülkesinin devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını iddia etmişti. Hultqvist, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada ise savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söylemişti.
Finlandiya bayrağı - Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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