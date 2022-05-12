https://tr.sputniknews.com/20220512/gaziantepte-200-kilogram-esrar-ele-gecirildi--1056327390.html
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:40+0300
2022-05-12T23:40+0300
2022-05-12T23:40+0300
türkiye
gaziantep il emniyet müdürlüğü
gaziantep
eroin
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056327134_0:574:2000:1699_1920x0_80_0_0_e1a54b01e8a8b40719981eabf9c141c9.jpg
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056327134_0:387:2000:1887_1920x0_80_0_0_79878f65c3c6d679920cec215c66122c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep il emniyet müdürlüğü, gaziantep, eroin, gözaltı
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi
Abone ol
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.