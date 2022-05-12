https://tr.sputniknews.com/20220512/gaziantepte-200-kilogram-esrar-ele-gecirildi--1056327390.html

Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T23:40+0300

2022-05-12T23:40+0300

2022-05-12T23:40+0300

türkiye

gaziantep il emniyet müdürlüğü

gaziantep

eroin

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056327134_0:574:2000:1699_1920x0_80_0_0_e1a54b01e8a8b40719981eabf9c141c9.jpg

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep il emniyet müdürlüğü, gaziantep, eroin, gözaltı