https://tr.sputniknews.com/20220512/guney-kore-kuzey-korenin-denize-dogru-3-fuze-firlattigini-acikladi-1056309359.html

Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı

Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı

Güney Kore, Pyongyang'ın bugün yaptığı denemelerde fırlattığı 3 füzenin Güney kıyılarına doğru düştüğünü duyurdu. Japonya da fırlatılan füzelerin balistik... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T14:12+0300

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füze

füze denemesi

savunma

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün öğleden sonra Kuzey Kore'nin başkent bölgesinden fırlatılan 3 füzenin ülkenin doğu kıyılarındaki sulara isabet ettiğini söyledi. Fırlatmalar, Kuzey Kore'nin pandeminin başlangıcından bu yana ilk koronavirüs vakasını doğrulamasından sadece birkaç saat sonra geldi.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerin balistik olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında başka bir ayrıntıya yer verilmedi.Bugünkü denemelerle birlikte Pyongyang, bu yıl 16. füze denemesini gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Güney Kore basınında, Kuzey'in 5 yıl içinde kuzeydoğudaki uzak bir test sahasında ilk nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlandığına dair iddialar yer alıyor. Günün erken saatlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220512/abd-kuzey-koreye-yeni-yaptirimlar-uygulanmasini-istiyor-1056296313.html

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güney kore, kuzey kore, füze, füze denemesi, savunma