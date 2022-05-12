https://tr.sputniknews.com/20220512/guney-kore-kuzey-korenin-denize-dogru-3-fuze-firlattigini-acikladi-1056309359.html
Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı
Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı
Güney Kore, Pyongyang'ın bugün yaptığı denemelerde fırlattığı 3 füzenin Güney kıyılarına doğru düştüğünü duyurdu. Japonya da fırlatılan füzelerin balistik... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:12+0300
2022-05-12T14:12+0300
2022-05-12T14:16+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
füze
füze denemesi
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102718/64/1027186400_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3243c1267631797c339f53b49d9ee336.jpg
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün öğleden sonra Kuzey Kore'nin başkent bölgesinden fırlatılan 3 füzenin ülkenin doğu kıyılarındaki sulara isabet ettiğini söyledi. Fırlatmalar, Kuzey Kore'nin pandeminin başlangıcından bu yana ilk koronavirüs vakasını doğrulamasından sadece birkaç saat sonra geldi.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerin balistik olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında başka bir ayrıntıya yer verilmedi.Bugünkü denemelerle birlikte Pyongyang, bu yıl 16. füze denemesini gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Güney Kore basınında, Kuzey'in 5 yıl içinde kuzeydoğudaki uzak bir test sahasında ilk nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlandığına dair iddialar yer alıyor. Günün erken saatlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220512/abd-kuzey-koreye-yeni-yaptirimlar-uygulanmasini-istiyor-1056296313.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102718/64/1027186400_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_dcc3d3b20f192a186fec6da2192f161d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, kuzey kore, füze, füze denemesi, savunma
Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı
14:12 12.05.2022 (güncellendi: 14:16 12.05.2022) Abone ol
Güney Kore, Pyongyang'ın bugün yaptığı denemelerde fırlattığı 3 füzenin Güney kıyılarına doğru düştüğünü duyurdu. Japonya da fırlatılan füzelerin balistik olduğunu bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün öğleden sonra Kuzey Kore'nin başkent bölgesinden fırlatılan 3 füzenin ülkenin doğu kıyılarındaki sulara isabet ettiğini söyledi.
Fırlatmalar, Kuzey Kore'nin pandeminin başlangıcından bu yana ilk koronavirüs vakası
nı doğrulamasından sadece birkaç saat sonra geldi.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerin balistik olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında başka bir ayrıntıya yer verilmedi.
Bugünkü denemelerle birlikte Pyongyang, bu yıl 16. füze denemesini gerçekleştirmiş oldu.
Ayrıca Güney Kore basınında, Kuzey'in 5 yıl içinde kuzeydoğudaki uzak bir test sahasında ilk nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlandığına dair iddialar yer alıyor.
Günün erken saatlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.