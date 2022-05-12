https://tr.sputniknews.com/20220512/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1056297839.html
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T04:56+0300
2022-05-12T04:56+0300
2022-05-12T04:56+0300
türkiye
resmi gazete
hakim
savcı
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HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 28 hakim, 14 savcı ve 2 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.Nisan 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.
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resmi gazete, hakim, savcı
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 28 hakim, 14 savcı ve 2 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.
Nisan 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar da 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.