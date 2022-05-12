https://tr.sputniknews.com/20220512/hastane-bahcesindeki-teshirci-bir-annenin-video-kaydi-sayesinde-yakalandi-1056297554.html

Hastane bahçesindeki teşhirci, bir annenin video kaydı sayesinde yakalandı

Hastane bahçesindeki teşhirci, bir annenin video kaydı sayesinde yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hastane otoparkında teşhircilik yapan bir zanlıyı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadının elindeki görüntüler... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T03:12+0300

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türkiye

istanbul

teşhircilik

sultangazi

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nın açık otoparkında meydana geldi. Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti. Durumu öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi. Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor. Araca tekme atan kadın "Arabada çocuklar var" diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.

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istanbul

sultangazi

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istanbul, teşhircilik, sultangazi