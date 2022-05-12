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Hazine nisanda 43.7 milyar lira açık verdi
Hazine nisanda 43.7 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, Hazine'nin nisan ayında nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:33+0300
2022-05-12T11:33+0300
ekonomi
hazine
açık
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Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 182 milyar 106 milyon lira, nakit giderleri 226 milyar 377 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 211 milyar 111 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 266 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 5 milyon lira açık verdi.Hazine'nin nisan ayında nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira açık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 280 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 153 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 22 milyar 840 milyon lira düşüş görüldü.
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hazine, açık

Hazine nisanda 43.7 milyar lira açık verdi

11:33 12.05.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, Hazine'nin nisan ayında nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira açık oluştu.
Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 182 milyar 106 milyon lira, nakit giderleri 226 milyar 377 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 211 milyar 111 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 266 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 5 milyon lira açık verdi.
Hazine'nin nisan ayında nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 280 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 153 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 22 milyar 840 milyon lira düşüş görüldü.
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