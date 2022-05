https://tr.sputniknews.com/20220512/hindistanda-rekor-sicaklar-kuslar-yere-dusmeye-basladi--1056304917.html

Hindistan'da rekor sıcaklar: Kuşlar yere düşmeye başladı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde aşırı sıcaklar su kaynaklarını kurutmaya devam ediyor. Her gün onlarca kuşun susuzluk nedeniyle yere düşmeye başladığı...

Güney Asya'nın geniş bir kesimi son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Rekor sıcaklıkların yaşandığı ve su kaynaklarının kurumaya başladığı Hindistan'da hükümet, artan yangın riski konusunda uyarılıyor. Veteriner hekimler, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletindeki su kaynaklarını kurutan kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle her gün yere onlarca kuşun düştüğünü belirtiyor. Ahmedabad'da kar amacı gütmeyen Jivdaya Charitable Trust adlı vakıf tarafından idare edilen hayvan hastanesindeki doktorlar, son birkaç hafta içinde binlerce kuşu tedavi ettiklerini ve kurtarma ekiplerinin her gün onlarca kuşu tedavi merkezine getirdiğini söyledi. Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı bölgede veteriner hekimler, kuşlara şırınga yoluyla multivitamin ve su vererek tedavi etmeye çalışıyor. 'Son zamanların en kötü yazlarından biri oluyor'Vakıfla yakın çalışan ve on yıldan fazla bir süredir kuşları tedavi eden Manoj Bhavsar, "Bu yıl son zamanların en kötü yazlarından biri oluyor. Kurtarılması gereken kuş sayısında ciddi bir artış görüyoruz” dedi.Gujarat'taki sağlık yetkilileri, sıcaklıkların artması nedeniyle sıcak çarpması ve benzer rahatsızlıklara yönelik hastanelere özel koğuşlar kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.İklim üzerine çalışmalar yapan uzmanlar ve bilim insanları, bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan tüm aşırı sıcak hava dalgalarının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor.Imperial College London'daki Grantham Enstitüsü'nden bilim insanı Friederike Otto, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Aşırı sıcaklar söz konusuysa iklim değişikliğinin büyük bir aktör olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

