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https://tr.sputniknews.com/20220512/hindistanda-yasli-cift-ogullarindan-sikayetci-oldu-ya-bize-torun-ver-ya-da-zararimizi-karsila-1056302300.html
Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla
Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla
Hindistan basınında yine trajikomik bir aile hikayesi yer aldı. Oğullarını büyütmek, okutmak ve evlendirmek için bin bir borç altına girdiklerini, buna rağmen... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:15+0300
2022-05-12T11:15+0300
hindistan
dünya
düğün
tazminat
mahkeme
torun
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Hindistan'da bir çift 'Ya 1 yıl içinde çocuk yapın ya da zararımızı karşılayın' diyerek kendi oğullarına dava açtı. Oğullarını okutmak ve şaşalı bir düğün yapabilmek için tüm birikimlerini harcadıklarını gerekçe gösteren Sanjeev- Sadhana Prasad çifti şimdi bu fedakarlıklarının karşılığını alabilmek için mahkemeye başvurdu. Çift, geçen hafta mahkemeye sundukları dava dilekçesinde, "Oğlumuz 6 yıldır evli ama hâlâ çocuk yapma niyetinde değiller. En azından kucağımıza birlikte vakit geçirebileceğimiz bir torun verseler acımız daha katlanılabilir olur" ifadelerini kullandı. Oğul ve gelinlerinin çocuk sahibi olmamakta diretmesi halinde ise çift, beş yıldızlık oteldeki düğün töreni, 80 bin dolarlık lüks araba ve yurtdışında balayına ödedikleri paranın tazmini için 50 milyon rupi, yani yaklaşık 650 bin dolar talep ediyor. Times of India gazetesinin haberine göre çift ayrıca oğullarına ABD'de pilotluk eğitimi aldırmak için 65 bin dolar ödediklerini ama oğullarının dönüşte iş de bulamadığından dert yandı. Şimdi oturdukları evi alabilmek için yüklü bir borcun altına girdiklerini, yalnız yaşadıklarından ötürü psikolojilerinin de bozuk olduğunun altını çizen çiftin şikayeti, 17 Mayıs'ta mahkemede görüşülecek.
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hindistan, düğün, tazminat, mahkeme, torun

Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla

11:15 12.05.2022
© AFP 2022 / DIBYANGSHU SARKARHindistan- Düğün
Hindistan- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / DIBYANGSHU SARKAR
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Hindistan basınında yine trajikomik bir aile hikayesi yer aldı. Oğullarını büyütmek, okutmak ve evlendirmek için bin bir borç altına girdiklerini, buna rağmen hâlâ torun sevgisi yaşayamadıklarını gerekçe gösteren yaşlı bir çift, işi mahkemeye taşıdı.
Hindistan'da bir çift 'Ya 1 yıl içinde çocuk yapın ya da zararımızı karşılayın' diyerek kendi oğullarına dava açtı.
Oğullarını okutmak ve şaşalı bir düğün yapabilmek için tüm birikimlerini harcadıklarını gerekçe gösteren Sanjeev- Sadhana Prasad çifti şimdi bu fedakarlıklarının karşılığını alabilmek için mahkemeye başvurdu.
Çift, geçen hafta mahkemeye sundukları dava dilekçesinde, "Oğlumuz 6 yıldır evli ama hâlâ çocuk yapma niyetinde değiller. En azından kucağımıza birlikte vakit geçirebileceğimiz bir torun verseler acımız daha katlanılabilir olur" ifadelerini kullandı.
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Oğul ve gelinlerinin çocuk sahibi olmamakta diretmesi halinde ise çift, beş yıldızlık oteldeki düğün töreni, 80 bin dolarlık lüks araba ve yurtdışında balayına ödedikleri paranın tazmini için 50 milyon rupi, yani yaklaşık 650 bin dolar talep ediyor.
Times of India gazetesinin haberine göre çift ayrıca oğullarına ABD'de pilotluk eğitimi aldırmak için 65 bin dolar ödediklerini ama oğullarının dönüşte iş de bulamadığından dert yandı.
Şimdi oturdukları evi alabilmek için yüklü bir borcun altına girdiklerini, yalnız yaşadıklarından ötürü psikolojilerinin de bozuk olduğunun altını çizen çiftin şikayeti, 17 Mayıs'ta mahkemede görüşülecek.
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