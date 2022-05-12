https://tr.sputniknews.com/20220512/hurriyet-yazari-selvi-chp-ofke-siyasetinden-baska-bir-sey-bilmiyor-1056305253.html

Hürriyet yazarı Selvi: CHP, öfke siyasetinden başka bir şey bilmiyor

Hürriyet yazarı Selvi: CHP, öfke siyasetinden başka bir şey bilmiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin öfke siyaseti yaptığını savundu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T12:16+0300

2022-05-12T12:16+0300

2022-05-12T12:16+0300

politika

abdülkadir selvi

chp

siyaset

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Selvi, yazısında "Öfkeyi Erdoğan’a yöneltmişti. Ancak öfke siyasetinden başka bir şey bilmedikleri için, kendi iç mücadelelerini de öfke diliyle yapmaya başladılar. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden kopan fırtınanın altında bu yatıyor" düşüncesini dile getirdi.Selvi, "Bir öfke seli oluştu. Bunun altında cumhurbaşkanlığı kavgası yatıyor. Bunun altında muhalif medya içindeki bir grubun, her şeyi biz kontrol edeceğiz mücadelesi yatıyor. Ancak bu kavganın gazeteciler üzerinden verilmesi çirkin. Bu kavga siyaseti... Bu öfke dili... Herkese parmak sallama tarzı 2023 seçimlerindeki en büyük handikapları olacak" ifadesini kullandı.

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abdülkadir selvi, chp, siyaset