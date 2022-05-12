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https://tr.sputniknews.com/20220512/hurriyet-yazari-selvi-chp-ofke-siyasetinden-baska-bir-sey-bilmiyor-1056305253.html
Hürriyet yazarı Selvi: CHP, öfke siyasetinden başka bir şey bilmiyor
Hürriyet yazarı Selvi: CHP, öfke siyasetinden başka bir şey bilmiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin öfke siyaseti yaptığını savundu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T12:16+0300
2022-05-12T12:16+0300
politika
abdülkadir selvi
chp
siyaset
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Selvi, yazısında "Öfkeyi Erdoğan’a yöneltmişti. Ancak öfke siyasetinden başka bir şey bilmedikleri için, kendi iç mücadelelerini de öfke diliyle yapmaya başladılar. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden kopan fırtınanın altında bu yatıyor" düşüncesini dile getirdi.Selvi, "Bir öfke seli oluştu. Bunun altında cumhurbaşkanlığı kavgası yatıyor. Bunun altında muhalif medya içindeki bir grubun, her şeyi biz kontrol edeceğiz mücadelesi yatıyor. Ancak bu kavganın gazeteciler üzerinden verilmesi çirkin. Bu kavga siyaseti... Bu öfke dili... Herkese parmak sallama tarzı 2023 seçimlerindeki en büyük handikapları olacak" ifadesini kullandı.
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abdülkadir selvi, chp, siyaset

Hürriyet yazarı Selvi: CHP, öfke siyasetinden başka bir şey bilmiyor

12:16 12.05.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin öfke siyaseti yaptığını savundu.
Selvi, yazısında "Öfkeyi Erdoğan’a yöneltmişti. Ancak öfke siyasetinden başka bir şey bilmedikleri için, kendi iç mücadelelerini de öfke diliyle yapmaya başladılar. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden kopan fırtınanın altında bu yatıyor" düşüncesini dile getirdi.
Selvi, "Bir öfke seli oluştu. Bunun altında cumhurbaşkanlığı kavgası yatıyor. Bunun altında muhalif medya içindeki bir grubun, her şeyi biz kontrol edeceğiz mücadelesi yatıyor. Ancak bu kavganın gazeteciler üzerinden verilmesi çirkin. Bu kavga siyaseti... Bu öfke dili... Herkese parmak sallama tarzı 2023 seçimlerindeki en büyük handikapları olacak" ifadesini kullandı.
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