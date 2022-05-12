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İçmeden sarhoş eden gözlük: Yürümekte güçlük çektiler
İçmeden sarhoş eden gözlük: Yürümekte güçlük çektiler
Kırıkkale'de "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, alkolün insanı nasıl etkilediğini anlatmak için 'alkol simülasyon gözlüğü' ile deneme... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T21:00+0300
2022-05-12T21:00+0300
2022-05-12T21:00+0300
türkiye
kırıkkale
içki
trafik kazası
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kullandığı teknolojik aletler ve ekipmanlar, vatandaşlara tanıtıldı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı düzenlenen etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sergiyi dolaşan öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ekipmanlar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Bir polis memuru tarafından da alkolün yaşattığı olumsuzluklar hakkında bilgilendirilme yapıldı. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için de "alkol simülasyon gözlüğü" ile uygulama yapıldı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, 78 milyon kişinin de yaralandığını söyledi.
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kırıkkale, içki, trafik kazası
İçmeden sarhoş eden gözlük: Yürümekte güçlük çektiler
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Kırıkkale'de "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, alkolün insanı nasıl etkilediğini anlatmak için 'alkol simülasyon gözlüğü' ile deneme yapanlar, şerit üzerinde yürümekte güçlük çekti.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kullandığı teknolojik aletler ve ekipmanlar, vatandaşlara tanıtıldı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı düzenlenen etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sergiyi dolaşan öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ekipmanlar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Bir polis memuru tarafından da alkolün yaşattığı olumsuzluklar hakkında bilgilendirilme yapıldı. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için de "alkol simülasyon gözlüğü" ile uygulama yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, 78 milyon kişinin de yaralandığını söyledi.