https://tr.sputniknews.com/20220512/ilber-ortayli-turkiyenin-multeciye-ihtiyaci-var-1056300554.html

İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var

İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var

Türkiye gündeminde mülteci tartışmaları devam ederken tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T09:29+0300

2022-05-12T09:29+0300

2022-05-12T09:29+0300

türkiye

ilber ortaylı

mülteci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101535/87/1015358769_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_f018627d3656dac16b7081b3be4fb831.jpg

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de katıldığı programda son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan 'mülteciler' tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu."Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" diyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık.Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli.'Koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak?'Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım.Ve bunlarla politika yapılmaz"Ünlü tarihçinin ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olarak tepki çekti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ilber ortaylı, mülteci