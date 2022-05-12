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İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var
İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var
Türkiye gündeminde mülteci tartışmaları devam ederken tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T09:29+0300
2022-05-12T09:29+0300
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ilber ortaylı
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de katıldığı programda son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan 'mülteciler' tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu."Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" diyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık.Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli.'Koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak?'Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım.Ve bunlarla politika yapılmaz"Ünlü tarihçinin ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olarak tepki çekti.
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ilber ortaylı, mülteci

İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var

09:29 12.05.2022
© AAProf. Dr. İlber Ortaylı, ABD ve İngiltere’nin komünizm hakkındaki tutumlarına rağmen ‘dizginlenemeyen Nazi Almanyası’ karşısında SSCB ile anlaşmak zorunda kaldığını ifade etti.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD ve İngiltere’nin komünizm hakkındaki tutumlarına rağmen ‘dizginlenemeyen Nazi Almanyası’ karşısında SSCB ile anlaşmak zorunda kaldığını ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Türkiye gündeminde mülteci tartışmaları devam ederken tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de katıldığı programda son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan 'mülteciler' tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" diyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık.
Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli.

'Koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak?'

Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım.Ve bunlarla politika yapılmaz"
Ünlü tarihçinin ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olarak tepki çekti.
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