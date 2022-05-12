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https://tr.sputniknews.com/20220512/ilk-batili-ulke-olabilir-ispanyada-kadin-calisanlara-ayda-uc-gun-regl-izni-yolda-1056300914.html
İlk Batılı ülke olacak: İspanya'da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni yolda
İlk Batılı ülke olacak: İspanya'da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni yolda
Birçok ülkede kadınların mücadelesini verdiği regl izni yakında İspanya'da da onay alabilir. Kadınların cinsel ve üreme sağlığını iyileştirmek için önemli... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T09:51+0300
2022-05-12T09:53+0300
dünya
ispanya
regl
kadın
ped
izin
doğum kontrol
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AB üyesi İspanya, işyerlerinde kadın çalışanlara regl izni verilmesini yasalaştıran ilk Batılı ülke olmaya ve Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya gibi ülkelerin arasına katılmaya hazırlanıyor. Cadena Ser radyosunun aktardığına göre ayda 3 gün izin öngören reform planının gelecek hafta hükümet onayından geçmesi bekleniyor. Kabinede görüşülecek plan kapsamında okullarda kız öğrencilere ücretsiz ped sağlanması da yer alıyor. Cinsiyet eşitliğinden sorumlu devlet bakanı Angela Rodriguez mart ayının başında cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerinde, kürtaj yaptıran kadınlara işten izin isteme hakkı verilmesi gibi bir dizi önlem açıklamıştı. Hükümet ayrıca 16 ve 17 yaşındakilerin kürtaj yaptırabilmesi için ailelerinden izin alınması şartını da kaldırmak istiyor. İspanya'nın bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine temmuzda başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.
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https://tr.sputniknews.com/20220324/yuzde-99-basarili-erkekler-icin-hormon-icermeyen-dogum-kontrol-hapi-1055019509.html
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ispanya, regl, kadın, ped, izin, doğum kontrol

İlk Batılı ülke olacak: İspanya'da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni yolda

09:51 12.05.2022 (güncellendi: 09:53 12.05.2022)
© AFP 2022 / JOSE JORDANİspanya- Kadın- Sokak- Trafik
İspanya- Kadın- Sokak- Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / JOSE JORDAN
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Birçok ülkede kadınların mücadelesini verdiği regl izni yakında İspanya'da da onay alabilir. Kadınların cinsel ve üreme sağlığını iyileştirmek için önemli adımlar atmaya karar veren ülkede kız öğrencilere ücretsiz ped dağıtılması yönünde karar çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor.
AB üyesi İspanya, işyerlerinde kadın çalışanlara regl izni verilmesini yasalaştıran ilk Batılı ülke olmaya ve Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya gibi ülkelerin arasına katılmaya hazırlanıyor.
Cadena Ser radyosunun aktardığına göre ayda 3 gün izin öngören reform planının gelecek hafta hükümet onayından geçmesi bekleniyor. Kabinede görüşülecek plan kapsamında okullarda kız öğrencilere ücretsiz ped sağlanması da yer alıyor.
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Cinsiyet eşitliğinden sorumlu devlet bakanı Angela Rodriguez mart ayının başında cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerinde, kürtaj yaptıran kadınlara işten izin isteme hakkı verilmesi gibi bir dizi önlem açıklamıştı.
Hükümet ayrıca 16 ve 17 yaşındakilerin kürtaj yaptırabilmesi için ailelerinden izin alınması şartını da kaldırmak istiyor.
İspanya'nın bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine temmuzda başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.
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