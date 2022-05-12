https://tr.sputniknews.com/20220512/ilk-batili-ulke-olabilir-ispanyada-kadin-calisanlara-ayda-uc-gun-regl-izni-yolda-1056300914.html

İlk Batılı ülke olacak: İspanya'da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni yolda

İlk Batılı ülke olacak: İspanya'da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni yolda

Birçok ülkede kadınların mücadelesini verdiği regl izni yakında İspanya'da da onay alabilir. Kadınların cinsel ve üreme sağlığını iyileştirmek için önemli... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T09:51+0300

2022-05-12T09:51+0300

2022-05-12T09:53+0300

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doğum kontrol

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AB üyesi İspanya, işyerlerinde kadın çalışanlara regl izni verilmesini yasalaştıran ilk Batılı ülke olmaya ve Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya gibi ülkelerin arasına katılmaya hazırlanıyor. Cadena Ser radyosunun aktardığına göre ayda 3 gün izin öngören reform planının gelecek hafta hükümet onayından geçmesi bekleniyor. Kabinede görüşülecek plan kapsamında okullarda kız öğrencilere ücretsiz ped sağlanması da yer alıyor. Cinsiyet eşitliğinden sorumlu devlet bakanı Angela Rodriguez mart ayının başında cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerinde, kürtaj yaptıran kadınlara işten izin isteme hakkı verilmesi gibi bir dizi önlem açıklamıştı. Hükümet ayrıca 16 ve 17 yaşındakilerin kürtaj yaptırabilmesi için ailelerinden izin alınması şartını da kaldırmak istiyor. İspanya'nın bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine temmuzda başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.

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https://tr.sputniknews.com/20220324/yuzde-99-basarili-erkekler-icin-hormon-icermeyen-dogum-kontrol-hapi-1055019509.html

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ispanya, regl, kadın, ped, izin, doğum kontrol