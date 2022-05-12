https://tr.sputniknews.com/20220512/imamoglu-baskanimizin-yanindayim-destek-icin-yanina-gidiyorum-1056317547.html

İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum

İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:54+0300

2022-05-12T16:54+0300

2022-05-12T16:54+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

canan kaftancıoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun da kararın ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu