https://tr.sputniknews.com/20220512/imamoglu-baskanimizin-yanindayim-destek-icin-yanina-gidiyorum-1056317547.html
İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum
İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:54+0300
2022-05-12T16:54+0300
2022-05-12T16:54+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
canan kaftancıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056077701_11:0:601:332_1920x0_80_0_0_4d1b451cf6438fe1faf569e59dd8f016.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun da kararın ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056077701_84:0:527:332_1920x0_80_0_0_0a876a795872c05a9fceb792a263422d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu
İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum
Abone ol
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Merkezi'ne gideceğini belirterek, "Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun da kararın ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.
İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.