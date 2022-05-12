https://tr.sputniknews.com/20220512/iskocyada-sampiyon-celtic-1056295483.html
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Ligde Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, şampiyonluğunu ilan etti 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T00:24+0300
2022-05-12T00:24+0300
2022-05-12T00:24+0300
spor
iskoçya
celtic futbol takımı
premier lig
şampiyon
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İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.
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iskoçya, celtic futbol takımı, premier lig, şampiyon
İskoçya'da şampiyon Celtic
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Ligde Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, şampiyonluğunu ilan etti
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.