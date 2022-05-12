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https://tr.sputniknews.com/20220512/isvecte-enflasyon-1991den-bu-yana-en-yuksek-seviyeyi-gordu--1056318592.html
İsveç'te enflasyon, 1991'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü
İsveç'te enflasyon, 1991'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü
İsveç'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle Nisan'da yüzde 6.4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T17:27+0300
2022-05-12T17:27+0300
ekonomi
isveç
enflasyon
artış
rekor
euro
kron
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İsveç İstatistik Enstitüsü (SCB), Nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.Buna göre, İsveç'te yıllık bazda martta yüzde 6.1 olan TÜFE, Nisan'da yüzde 6.4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun Nisan'da yüzde 6.2'ye çıkması yönündeydi.Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0.6 yükseldi.Enerji fiyatları hariç tutulduğunda İsveç'te yıllık enflasyon, yüzde 4.1'den yüzde 4.5'e çıktı.İsveç'te başta et ve sebze fiyatları olmak üzere Nisan ayında gıda fiyatları artmaya devam etti.İsveç Merkez Bankası (Riksbank) Başkanı Stefan Ingves, konuya ilişkin değerlendirmesinde İsveç'te enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, "Ancak diğer birçok ülkeden daha düşük. Biz aşırı uç değerlerde değiliz" ifadelerini kullandı.Bu arada, yıllık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde kalması, İsveç Merkez Bankası'nın enflasyonu frenlemek için politika faizini yükseltebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.AB üyesi olan İsveç, euro para biriminin kullanıldığı Euro Bölgesi'nde yer almıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistanda-enflasyon-1995ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede--1056248177.html
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isveç, enflasyon, artış, rekor, euro, kron

İsveç'te enflasyon, 1991'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

17:27 12.05.2022
© AFP 2022İsveç
İsveç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022
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İsveç'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle Nisan'da yüzde 6.4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
İsveç İstatistik Enstitüsü (SCB), Nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.
Buna göre, İsveç'te yıllık bazda martta yüzde 6.1 olan TÜFE, Nisan'da yüzde 6.4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun Nisan'da yüzde 6.2'ye çıkması yönündeydi.
Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0.6 yükseldi.
Enerji fiyatları hariç tutulduğunda İsveç'te yıllık enflasyon, yüzde 4.1'den yüzde 4.5'e çıktı.
İsveç'te başta et ve sebze fiyatları olmak üzere Nisan ayında gıda fiyatları artmaya devam etti.
İsveç Merkez Bankası (Riksbank) Başkanı Stefan Ingves, konuya ilişkin değerlendirmesinde İsveç'te enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, "Ancak diğer birçok ülkeden daha düşük. Biz aşırı uç değerlerde değiliz" ifadelerini kullandı.
Bu arada, yıllık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde kalması, İsveç Merkez Bankası'nın enflasyonu frenlemek için politika faizini yükseltebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.
AB üyesi olan İsveç, euro para biriminin kullanıldığı Euro Bölgesi'nde yer almıyor.
Yunanistan- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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