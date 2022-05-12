https://tr.sputniknews.com/20220512/italya-senatosu-ve-savunma-bakanliginin-internet-siteleri-siber-saldiri-sonrasi-coktu-1056309784.html

İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü

İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü

İtalyan medyası, ülkenin Senato ve Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin Rusya'yı destekleyen 'Killnet' isimli hacker grubunun hedefi olduğunu duyurdu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T14:03+0300

2022-05-12T14:03+0300

2022-05-12T14:11+0300

ukrayna krizi

siber saldırı

rusya

italya

ukrayna

eurovision şarkı yarışması

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Rusya taraftarı olduğu belirtilen hacker grubu 'Killnet', İtalya'da bir dizi kamu kurumunun internet sitelerine siber saldırılar düzenledi.Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre Senato ve Savunma Bakanlığı'nın siteleri saldırıların hedefindeydi ve söz konusu sitelere saatlerce erişilemedi. Haberde, saldırıların altyapıyı tehlikeye atmadığı, ancak Ulusal Sağlık Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok siteye erişilemediği kaydedildi.Eurovision'un oy sistemi de hedefteydiÖte yandan AGI haber ajansı, bilgisayar korsanlarının Eurovision şarkı yarışmasının oy sistemini de hacklemeye çalıştıklarını duyurdu.Killnet, geçen ay da Romanya hükümetine ait internet sitelerini, Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle hedef almıştı.Romanya istihbarat servisi, grubun ABD, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve NATO'nun resmi sitelerini de hedef aldığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220314/israilde-siber-saldiri-devlet-kurumlarinin-siteleri-coktu-1054717321.html

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siber saldırı, rusya, italya, ukrayna, eurovision şarkı yarışması