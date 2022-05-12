https://tr.sputniknews.com/20220512/italya-senatosu-ve-savunma-bakanliginin-internet-siteleri-siber-saldiri-sonrasi-coktu-1056309784.html
İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü
İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü
İtalyan medyası, ülkenin Senato ve Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin Rusya'yı destekleyen 'Killnet' isimli hacker grubunun hedefi olduğunu duyurdu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:03+0300
2022-05-12T14:03+0300
2022-05-12T14:11+0300
ukrayna krizi
siber saldırı
rusya
italya
ukrayna
eurovision şarkı yarışması
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Rusya taraftarı olduğu belirtilen hacker grubu 'Killnet', İtalya'da bir dizi kamu kurumunun internet sitelerine siber saldırılar düzenledi.Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre Senato ve Savunma Bakanlığı'nın siteleri saldırıların hedefindeydi ve söz konusu sitelere saatlerce erişilemedi. Haberde, saldırıların altyapıyı tehlikeye atmadığı, ancak Ulusal Sağlık Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok siteye erişilemediği kaydedildi.Eurovision'un oy sistemi de hedefteydiÖte yandan AGI haber ajansı, bilgisayar korsanlarının Eurovision şarkı yarışmasının oy sistemini de hacklemeye çalıştıklarını duyurdu.Killnet, geçen ay da Romanya hükümetine ait internet sitelerini, Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle hedef almıştı.Romanya istihbarat servisi, grubun ABD, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve NATO'nun resmi sitelerini de hedef aldığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/israilde-siber-saldiri-devlet-kurumlarinin-siteleri-coktu-1054717321.html
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siber saldırı, rusya, italya, ukrayna, eurovision şarkı yarışması
İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü
14:03 12.05.2022 (güncellendi: 14:11 12.05.2022) Abone ol
İtalyan medyası, ülkenin Senato ve Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin Rusya'yı destekleyen 'Killnet' isimli hacker grubunun hedefi olduğunu duyurdu.
Rusya taraftarı olduğu belirtilen hacker grubu 'Killnet', İtalya'da bir dizi kamu kurumunun internet sitelerine siber saldırılar düzenledi.
Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre Senato ve Savunma Bakanlığı'nın siteleri saldırıların hedefindeydi ve söz konusu sitelere saatlerce erişilemedi. Haberde, saldırıların altyapıyı tehlikeye atmadığı, ancak Ulusal Sağlık Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok siteye erişilemediği kaydedildi.
Eurovision'un oy sistemi de hedefteydi
Öte yandan AGI haber ajansı, bilgisayar korsanlarının Eurovision şarkı yarışmasının oy sistemini de hacklemeye çalıştıklarını duyurdu.
Killnet, geçen ay da Romanya hükümetine ait internet sitelerini, Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle hedef almıştı.
Romanya istihbarat servisi, grubun ABD, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve NATO'nun resmi sitelerini de hedef aldığını söylemişti.