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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/italya-senatosu-ve-savunma-bakanliginin-internet-siteleri-siber-saldiri-sonrasi-coktu-1056309784.html
İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü
İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü
İtalyan medyası, ülkenin Senato ve Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin Rusya'yı destekleyen 'Killnet' isimli hacker grubunun hedefi olduğunu duyurdu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:03+0300
2022-05-12T14:11+0300
ukrayna krizi
siber saldırı
rusya
italya
ukrayna
eurovision şarkı yarışması
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Rusya taraftarı olduğu belirtilen hacker grubu 'Killnet', İtalya'da bir dizi kamu kurumunun internet sitelerine siber saldırılar düzenledi.Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre Senato ve Savunma Bakanlığı'nın siteleri saldırıların hedefindeydi ve söz konusu sitelere saatlerce erişilemedi. Haberde, saldırıların altyapıyı tehlikeye atmadığı, ancak Ulusal Sağlık Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok siteye erişilemediği kaydedildi.Eurovision'un oy sistemi de hedefteydiÖte yandan AGI haber ajansı, bilgisayar korsanlarının Eurovision şarkı yarışmasının oy sistemini de hacklemeye çalıştıklarını duyurdu.Killnet, geçen ay da Romanya hükümetine ait internet sitelerini, Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle hedef almıştı.Romanya istihbarat servisi, grubun ABD, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve NATO'nun resmi sitelerini de hedef aldığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/israilde-siber-saldiri-devlet-kurumlarinin-siteleri-coktu-1054717321.html
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siber saldırı, rusya, italya, ukrayna, eurovision şarkı yarışması

İtalyan kamu kurumlarının siteleri Rusya'yı destekleyen hacker grubunun saldırısı sonrası çöktü

14:03 12.05.2022 (güncellendi: 14:11 12.05.2022)
© REUTERS / Kacper PempelSiber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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İtalyan medyası, ülkenin Senato ve Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin Rusya'yı destekleyen 'Killnet' isimli hacker grubunun hedefi olduğunu duyurdu.
Rusya taraftarı olduğu belirtilen hacker grubu 'Killnet', İtalya'da bir dizi kamu kurumunun internet sitelerine siber saldırılar düzenledi.
Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre Senato ve Savunma Bakanlığı'nın siteleri saldırıların hedefindeydi ve söz konusu sitelere saatlerce erişilemedi. Haberde, saldırıların altyapıyı tehlikeye atmadığı, ancak Ulusal Sağlık Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok siteye erişilemediği kaydedildi.

Eurovision'un oy sistemi de hedefteydi

Öte yandan AGI haber ajansı, bilgisayar korsanlarının Eurovision şarkı yarışmasının oy sistemini de hacklemeye çalıştıklarını duyurdu.
Killnet, geçen ay da Romanya hükümetine ait internet sitelerini, Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle hedef almıştı.
Romanya istihbarat servisi, grubun ABD, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve NATO'nun resmi sitelerini de hedef aldığını söylemişti.
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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