https://tr.sputniknews.com/20220512/kaftancioglu-kararinin-ardindan-chpliler-istanbul-il-baskanliginin-onunde-toplanmaya-basladi-1056319390.html

Kaftancıoğlu kararının ardından CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde toplanmaya başladı

Kaftancıoğlu kararının ardından CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde toplanmaya başladı

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li milletvekillerini İstanbul... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T18:15+0300

2022-05-12T18:15+0300

2022-05-12T18:51+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

canan kaftancıoğlu

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Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağırısını yaptı. CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, parti il örgütünü İl Başkanlığı'na toplanmaya çağırdı. Yakar, Twitter'dan şu çağrıyı yaptı:Sputnik muhabiri aktardığı bilgiye göre CHP’nin hem ilçe teşkilatları hem de gençlik örgütü il başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı.Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nun saat 19.00'de açıklama yapması beklendiği belirtildi.Kaftancıoğlu binaya giriş yaptıKaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı. Bunun ardından binanın önünde toplanan sloganlarla Canan Kaftancıoğlu'na destek vererek, "Hak, hukuk, adalet" ve "Kaftancıoğlu yalnız değildir" sloganı attı.

https://tr.sputniknews.com/20220512/kilicdaroglu-partimizin-tum-milletvekilleri-istanbul-il-baskanligi-binamiza-dogru-yola-cikin-1056313765.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu