Kaftancıoğlu kararının ardından CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde toplanmaya başladı
18:15 12.05.2022 (güncellendi: 18:51 12.05.2022)
© Sputnik / Burcu OkutanCHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önü
© Sputnik / Burcu Okutan
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. CHP’nin hem ilçe teşkilatları hem de gençlik örgütü il başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağırısını yaptı.
Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2022
CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, parti il örgütünü İl Başkanlığı'na toplanmaya çağırdı. Yakar, Twitter'dan şu çağrıyı yaptı:
" Partimizin İstanbul örgütünü, saat 18.00’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu karşılamak üzere İl Başkanlığımıza bekliyoruz. "
Partimizin İstanbul örgütünü, saat 18.00’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu karşılamak üzere İl Başkanlığımıza bekliyoruz.— Oğuz Kemal Yakar (@kemalyakar) May 12, 2022
Sputnik muhabiri aktardığı bilgiye göre CHP’nin hem ilçe teşkilatları hem de gençlik örgütü il başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı.
© Sputnik / Burcu OkutanCHP İstanbul İl Başkanlığı önünde
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde
© Sputnik / Burcu Okutan
Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nun saat 19.00'de açıklama yapması beklendiği belirtildi.
Kaftancıoğlu binaya giriş yaptı
Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı. Bunun ardından binanın önünde toplanan sloganlarla Canan Kaftancıoğlu'na destek vererek, "Hak, hukuk, adalet" ve "Kaftancıoğlu yalnız değildir" sloganı attı.
Kaftancıoğlu binaya giriş yaptı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2022
Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı: "Hak, hukuk, adalet" ve "Kaftancıoğlu yalnız değildir" sloganı atıldı https://t.co/yOpnEloR2C pic.twitter.com/Ml9UcDOGTx