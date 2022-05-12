https://tr.sputniknews.com/20220512/karamollaoglu-siyasi-kararlarin-odagi-haline-gelen-yargi-kurumunu-yeniden-ayaga-kaldiracagiz-1056319112.html

Karamollaoğlu: Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız

Karamollaoğlu: Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 3 davadan verilen cezanın onanmasıyla... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T17:58+0300

2022-05-12T17:58+0300

2022-05-12T17:58+0300

politika

temel karamollaoğlu

canan kaftancıoğlu

hukuk

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.Twitter'dan kararı yorumlayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından @Canan_Kaftanci’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! “Adalet bir gün herkese lazım olur."

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temel karamollaoğlu, canan kaftancıoğlu, hukuk