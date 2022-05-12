https://tr.sputniknews.com/20220512/karamollaoglu-siyasi-kararlarin-odagi-haline-gelen-yargi-kurumunu-yeniden-ayaga-kaldiracagiz-1056319112.html
Karamollaoğlu: Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız
Karamollaoğlu: Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 3 davadan verilen cezanın onanmasıyla... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T17:58+0300
2022-05-12T17:58+0300
2022-05-12T17:58+0300
politika
temel karamollaoğlu
canan kaftancıoğlu
hukuk
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.Twitter'dan kararı yorumlayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından @Canan_Kaftanci’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! “Adalet bir gün herkese lazım olur."
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temel karamollaoğlu, canan kaftancıoğlu, hukuk
Karamollaoğlu: Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 3 davadan verilen cezanın onanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan verilen cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.
Twitter'dan kararı yorumlayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından @Canan_Kaftanci’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! “Adalet bir gün herkese lazım olur."