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https://tr.sputniknews.com/20220512/kayip-kedisini-ararken-gizlenmis-el-yapimi-bomba-buldu-1056325666.html
Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu
Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu
Samsun'da bir kişi, kayıp olan yavru kedisini ararken evlerin arasındaki baraka yanına gizlenmiş el yapımı bomba buldu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T22:39+0300
2022-05-12T22:39+0300
türkiye
kedi
samsun
el yapımı patlayıcı
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı bomba olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kedi, samsun, el yapımı patlayıcı

Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu

22:39 12.05.2022
© İHA / MUHAMMER AY-AW617213Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu
Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / MUHAMMER AY-AW617213
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Samsun'da bir kişi, kayıp olan yavru kedisini ararken evlerin arasındaki baraka yanına gizlenmiş el yapımı bomba buldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı bomba olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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