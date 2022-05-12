https://tr.sputniknews.com/20220512/kayip-kedisini-ararken-gizlenmis-el-yapimi-bomba-buldu-1056325666.html

Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu

Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu

Samsun'da bir kişi, kayıp olan yavru kedisini ararken evlerin arasındaki baraka yanına gizlenmiş el yapımı bomba buldu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T22:39+0300

2022-05-12T22:39+0300

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türkiye

kedi

samsun

el yapımı patlayıcı

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı bomba olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

samsun

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kedi, samsun, el yapımı patlayıcı