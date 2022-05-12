https://tr.sputniknews.com/20220512/kilicdaroglu-partimizin-tum-milletvekilleri-istanbul-il-baskanligi-binamiza-dogru-yola-cikin-1056313765.html
Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasında bulundu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:30+0300
2022-05-12T15:30+0300
2022-05-12T15:39+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
istanbul
canan kaftancıoğlu
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Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onaylaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine İstanbul il başkanlığı binasına gitmeleri yönünde talimat verdi.Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/yargitay-chp-istanbul-il-baskani-canan-kaftancioglunun-aldigi-3-cezayi-onadi-1056313822.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, istanbul, canan kaftancıoğlu
Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
15:30 12.05.2022 (güncellendi: 15:39 12.05.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasında bulundu.
Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onaylaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine İstanbul il başkanlığı binasına gitmeleri yönünde talimat verdi.
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.