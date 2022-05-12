Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220512/kilicdaroglu-partimizin-tum-milletvekilleri-istanbul-il-baskanligi-binamiza-dogru-yola-cikin-1056313765.html
Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasında bulundu. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:30+0300
2022-05-12T15:39+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
istanbul
canan kaftancıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326333_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e97ab87ae6dcb36574bd954c3c038ec1.jpg
Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onaylaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine İstanbul il başkanlığı binasına gitmeleri yönünde talimat verdi.Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/yargitay-chp-istanbul-il-baskani-canan-kaftancioglunun-aldigi-3-cezayi-onadi-1056313822.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326333_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_c75c311f2041553e31c49b948ee420f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, istanbul, canan kaftancıoğlu

Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın

15:30 12.05.2022 (güncellendi: 15:39 12.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasında bulundu.
Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onaylaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine İstanbul il başkanlığı binasına gitmeleri yönünde talimat verdi.
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
TÜRKİYE
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı
15:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала