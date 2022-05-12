https://tr.sputniknews.com/20220512/konut-fiyatlarinda-denetim-donemi-baslatilacak-1056301555.html
Konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak
Konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından satılık ilanlarındaki fiyat artışlarına karşı harekete geçtiği... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T10:09+0300
2022-05-12T10:09+0300
2022-05-12T10:09+0300
türkiye
konut
kredi
satılık ev
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlar için kredi faiz indirimi duyurusunun ardından ev fiyatlarında artış yaşandı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, yüksek kira ve fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar, tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor.Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı'nın ani artışları engellemek için önlemler alacağı belirtildi. Buna göre, konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek ve önlemler alınacak. Ayrıca, emlakçı odaları ile vergi dairelerinin işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeleri amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220511/uzmanlardan-konut-finansmani-projesi-degerlendirmesi-herkesin-iyice-zorlanacagi-bir-donem-geliyor-1056277178.html
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konut, kredi, satılık ev, recep tayyip erdoğan
Konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından satılık ilanlarındaki fiyat artışlarına karşı harekete geçtiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlar için kredi faiz indirimi duyurusunun ardından ev fiyatlarında artış yaşandı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre
, yüksek kira ve fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar, tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor.
Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı'nın ani artışları engellemek için önlemler alacağı belirtildi. Buna göre, konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek ve önlemler alınacak.
Ayrıca, emlakçı odaları ile vergi dairelerinin işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeleri amaçlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini duyurmuştu.