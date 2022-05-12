https://tr.sputniknews.com/20220512/kosova-avrupa-konseyine-uyelik-basvurusunda-bulundu-1056313482.html

Kosova, Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusunda bulundu

Kosova, Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusunda bulundu

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Kosova Cumhuriyeti adına üyelik başvurusunu Avrupa... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T15:26+0300

2022-05-12T15:26+0300

2022-05-12T15:26+0300

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Ülkesi için bugünden itibaren Konseyde yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Gervalla, "Bugün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve son olarak Bakanlar Konseyinin çeşitli aşamalarından geçecek olan talebimizin inceleme prosedürü başlıyor" ifadelerini kullandı.Gervalla, süreçle ülke vatandaşlarının haklarının güçleneceğine işaret ederek, "Kosova, bölgedeki en demokratik, en Avrupa yanlısı ve en iyimser ülkedir, dolayısıyla Kosova bir an önce Avrupa Konseyi üyesi olmayı hak ediyor" dedi.Kosova hükümeti gün içinde Dışişleri ve Diaspora Bakanlığını, prosedürleri sonuçlandırmakla yükümlü kılan ve Konseye üyelik girişimini onaylayan bir karar almıştı.Sırbistan'dan tepkiKosova'nın Konseye üyelik başvurusuna tepki gösteren Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Priştine'nin bu adımıyla Washington Antlaşması'nı, Brüksel Antlaşması'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararını 'şiddetli' bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti.Bu başvurunun ardında başlıca Batı ülkelerinin bulunduğunu savunan Vucic, Kosova'nın bu eylemine siyasi olarak yanıt vermek için her şey yapacaklarını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220506/vucic-bati-bizi-kosovayi-tanimaya-zorluyor-1056164849.html

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