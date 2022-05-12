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Meksika’da orman yangınları: Aktif yangın sayısı 24 saatte 84’e yükseldi
Meksika’da orman yangınları: Aktif yangın sayısı 24 saatte 84’e yükseldi
Meksika'da kurak ve sıcak hava şartları orman yangınlarında artışa neden oldu. Ülke genelinde aktif olan yangını sayısının son 24 saatte 64’den 84’e yükseldiği... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T01:38+0300
2022-05-12T01:38+0300
dünya
meksika
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Meksika son günlerde 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ve yaşanan kuraklık orman yangınlarında artışa neden oldu. Meksika Ulusal Orman Komisyonu, ülke genelinde 84 farklı noktada aktif orman yangını bulunduğunu açıklarken, bir gün önce mevcut olan 64 orman yangınına 24 saat içerisinde 20 yeni yangın daha eklendiğini ifade etti.Meksika’daki 32 eyaletin 12’sinde hava sıcaklıkları son günlerde 45 dereceye ulaşırken, ülkenin yüzde 77’sinin kuraklıktan etkilendiği bildirildi. Yetkililer, ülkede bu yıl beklenenden yüzde 23 daha az yağış görüldüğünü bu yüzden de orman yangınlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.Yangınlar ülkenin daha çok kuzeyindeki Chihuahua, Durango ve Coahuila eyaletlerinde görülürken, 32 eyaletin 19’unda en az bir aktif orman yangını mevcut olduğu ifade edildi. Ülkede şu anda aktif olan yangınlarda ilk belirlemelere göre 9 bin 195 hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.Ülke genelindeki tüm orman yangınlarında 2 bin 616 itfaiyecinin ve helikopterlerin görev aldığı bildirilirken, yerel halktan gönüllülerin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği ifade edildi.
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Meksika’da orman yangınları: Aktif yangın sayısı 24 saatte 84’e yükseldi

01:38 12.05.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika'da kurak ve sıcak hava şartları orman yangınlarında artışa neden oldu. Ülke genelinde aktif olan yangını sayısının son 24 saatte 64’den 84’e yükseldiği bildirildi.
Meksika'da kurak ve sıcak hava şartları orman yangınlarında artışa neden oldu. Ülke genelinde aktif olan yangını sayısının son 24 saatte 64’den 84’e yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika'da kurak ve sıcak hava şartları orman yangınlarında artışa neden oldu. Ülke genelinde aktif olan yangını sayısının son 24 saatte 64’den 84’e yükseldiği bildirildi.
Meksika son günlerde 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları ve yaşanan kuraklık orman yangınlarında artışa neden oldu. Meksika Ulusal Orman Komisyonu, ülke genelinde 84 farklı noktada aktif orman yangını bulunduğunu açıklarken, bir gün önce mevcut olan 64 orman yangınına 24 saat içerisinde 20 yeni yangın daha eklendiğini ifade etti.
Meksika’daki 32 eyaletin 12’sinde hava sıcaklıkları son günlerde 45 dereceye ulaşırken, ülkenin yüzde 77’sinin kuraklıktan etkilendiği bildirildi. Yetkililer, ülkede bu yıl beklenenden yüzde 23 daha az yağış görüldüğünü bu yüzden de orman yangınlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.
Yangınlar ülkenin daha çok kuzeyindeki Chihuahua, Durango ve Coahuila eyaletlerinde görülürken, 32 eyaletin 19’unda en az bir aktif orman yangını mevcut olduğu ifade edildi. Ülkede şu anda aktif olan yangınlarda ilk belirlemelere göre 9 bin 195 hektarlık alanın kül olduğu açıklandı.
Ülke genelindeki tüm orman yangınlarında 2 bin 616 itfaiyecinin ve helikopterlerin görev aldığı bildirilirken, yerel halktan gönüllülerin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği ifade edildi.
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