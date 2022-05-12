https://tr.sputniknews.com/20220512/metin-ozturk-iki-adayin-disinda-cikacak-aday-galatasaray-icinde-kendi-kimligini-bitirmis-olur-1056312374.html

Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur

Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T15:09+0300

2022-05-12T15:09+0300

2022-05-12T15:20+0300

galatasaray

spor

metin öztürk

seçim

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Galatasaray Spor Kulübü’nde 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulda aday olan Metin Öztürk, resmi başvurusunu Nef Stadyumu’nda bulunan divan kuruluna yaptı.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk adaylık süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:"Adaylık süreci 22 Mayıs Cuma günü sonlanıyor. Bizim erken davranmamızın sebebi 30 Nisan ile 30 Haziran arasında 2 aylık bir süreç vardı. Şimdi 11 Haziran’da seçildiğimizi düşünün, mazbatayı 15’inde aldığımızı düşünün, 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç içerisinde transferlerin tamamlanması, yeni transferlerin gelmesi, hocanın yolları ayırmadığı düşündüğü kişilerle yolu ayırmak, kampın programlanması, bunlar için çok az bir süre kalıyor. Şu an biz, büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlak ekiplerini çalıştıracak. Herkesin kendi ekipleri var. Mutlaka eldeki yönetimden bilgi alacak. Onların çalışmaları varsa biz onları da değerlendireceğiz. Bir yandan da basketbol, voleybol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor Kulübü, futbol değil. Futbol ana dinamomuz. Onun bu kıymetli zamanı seçim çalışması ile heba etmeyelim, bu seçim çalışmasını bir an önce aradan çıkaralım, yönetim çalışmasıyla devam edelim. Onun için yönetim ekibimiz burada. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Ara ara kulüpten farklı konuda bilgi istiyoruz. Onları da alıyoruz. Voleybol, basketbol iyi gidiyor. Orada fikri katkılarımız oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Futbol ile ilgili henüz bir bilgi istemediler. Kendileri bilgi arz etmediler. Futbolda çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp, mevcut hoca ve teknik heyetin rapor sunmasını bekliyorlar. Zaten önümüzdeki hafta sonu lig bitiyor. Şu ana kadar mevcut yönetimle iletişimde bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi giden düzenin, orada ekiplerin, yöneticilerin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil, Galatasaray’ın daha yönetilmesi, daha ileriye gitmesi. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Çünkü şu anki sonuçlar zaten kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz."‘Sandıkta gereken dersi alır’Başkanlık seçiminde 3. bir aday çıkmayacağını düşündüğünü belirten Metin Öztürk, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220430/galatasarayda-olaganustu-divan-kurulu-toplantisi-yapildi-baskan-burak-elmas-toplantiya-katilmadi-1055978500.html

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galatasaray, metin öztürk, seçim