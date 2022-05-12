https://tr.sputniknews.com/20220512/mhpli-ahmet-cakar-melis-sezenin-kiyafeti-kanunen-suc-1056300099.html

MHP'li Ahmet Çakar: Melis Sezen'in kıyafeti kanunen suç

MHP'li Ahmet Çakar: Melis Sezen'in kıyafeti kanunen suç

Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T09:20+0300

2022-05-12T09:20+0300

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türkiye

melis sezen

mhp

kıyafet

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Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullandı.Çakar'ın bu sözleri sosyal medya üzerinden tepki çekti.Daha önce de Gülşen, Aleyna Tilki sahne kıyafetleri nedeniyle hedefe konulmuştu.Oyuncu Hazal Kaya'dan tepki Oyuncu Hazal Kaya, Çakar tarafından hedef alınan meslektaşı Melis Sezen'e destek verdi.Kaya, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.

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melis sezen, mhp, kıyafet