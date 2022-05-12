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https://tr.sputniknews.com/20220512/mhpli-ahmet-cakar-melis-sezenin-kiyafeti-kanunen-suc-1056300099.html
MHP'li Ahmet Çakar: Melis Sezen'in kıyafeti kanunen suç
MHP'li Ahmet Çakar: Melis Sezen'in kıyafeti kanunen suç
Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T09:20+0300
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türkiye
melis sezen
mhp
kıyafet
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Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullandı.Çakar'ın bu sözleri sosyal medya üzerinden tepki çekti.Daha önce de Gülşen, Aleyna Tilki sahne kıyafetleri nedeniyle hedefe konulmuştu.Oyuncu Hazal Kaya'dan tepki Oyuncu Hazal Kaya, Çakar tarafından hedef alınan meslektaşı Melis Sezen'e destek verdi.Kaya, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.
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melis sezen, mhp, kıyafet

MHP'li Ahmet Çakar: Melis Sezen'in kıyafeti kanunen suç

09:20 12.05.2022 (güncellendi: 09:28 12.05.2022)
© ScreenshotMelis Sezen
Melis Sezen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Screenshot
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Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı.
Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullandı.
Çakar'ın bu sözleri sosyal medya üzerinden tepki çekti.
Daha önce de Gülşen, Aleyna Tilki sahne kıyafetleri nedeniyle hedefe konulmuştu.

Oyuncu Hazal Kaya'dan tepki

Oyuncu Hazal Kaya, Çakar tarafından hedef alınan meslektaşı Melis Sezen'e destek verdi.
Kaya, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.
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