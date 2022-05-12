https://tr.sputniknews.com/20220512/milli-egitim-bakani-ozer-uzman-ve-basogretmenlik-sinavlarina-iliskin-takvim-yarin-ilan-edilecek-1056302489.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvim yarın ilan edilecek
Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvim yarın ilan edilecek
Milli Eğitim Bakanı Özer, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvimin yarın ilan edileceğini açıkladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:05+0300
2022-05-12T11:05+0300
2022-05-12T11:08+0300
türkiye
meb
mahmut özer
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/ogretmenlik-uc-kariyer-basamagina-ayriliyor-ogretmen-uzman-ogretmen-ve-basogretmen--1056301334.html
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meb, mahmut özer, öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvim yarın ilan edilecek
11:05 12.05.2022 (güncellendi: 11:08 12.05.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvimin yarın ilan edileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.