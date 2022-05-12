https://tr.sputniknews.com/20220512/milli-egitim-bakani-ozer-uzman-ve-basogretmenlik-sinavlarina-iliskin-takvim-yarin-ilan-edilecek-1056302489.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvim yarın ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvim yarın ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin takvimin yarın ilan edileceğini açıkladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T11:05+0300

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türkiye

meb

mahmut özer

öğretmen

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220512/ogretmenlik-uc-kariyer-basamagina-ayriliyor-ogretmen-uzman-ogretmen-ve-basogretmen--1056301334.html

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meb, mahmut özer, öğretmen