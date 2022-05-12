https://tr.sputniknews.com/20220512/mmo-istanbul-yoneticisi-kopru-ucreti-nedeniyle-tartistigi-taksiciler-tarafindan-bicaklandi-1056324693.html

MMO İstanbul yöneticisi, köprü ücreti nedeniyle tartıştığı taksiciler tarafından bıçaklandı

MMO İstanbul yöneticisi, köprü ücreti nedeniyle tartıştığı taksiciler tarafından bıçaklandı

İstanbul Taksim’den Anadolu yakasına gitmek üzere bindiği takside köprü ücreti tartışması yaşayan Makina Mühendisleri Odası (MM0) İstanbul Şube yöneticisi... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T22:09+0300

2022-05-12T22:09+0300

2022-05-12T22:15+0300

türkiye

taksi

bıçaklı saldırı

tmmob makina mühendisleri odası

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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi A. Ö., köprü ücreti nedeniyle tartışma yaşadığı taksiciler tarafından bıçakla yaralandı.Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, A.Ö., dün akşam İstanbul Anadolu yakasında bulunan evine gitmek için Avrupa yakasındaki Taksim’den bindiği taksinin şoförü ile köprü ücreti üzerinden tartışma yaşadı. Ö., Mecidiyeköy bölgesinde tartışma yaşadığı taksici ve çağırdığı taksiciler ile arkadaşları tarafından darp edildi, bacağından bıçakla yaralandı.A.Ö., “Dün gece Mecidiyeköy'de bir taksici ile yaşadığım köprü ücreti tartışması sonucunda çağırdığı başka taksiciler ve arkadaşları beni darp ederek bacağımdan bıçakla yaraladılar. Bu ülkede can güvenliğimizin olmadığını çok daha iyi anlamış oldum. Bunların çetecilik yapması, insanların canına kast etmesi kimse için kabul edilebilir bir durum değil” dedi.A.Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek çözüm çağrısında bulundu. Tataroğlu, “Taksici terörü MMO İstanbul Şube yönetim kurulu üyelerimizi de buldu. ‘Taksici esnafı’na bir düzenleme ve denetim bekliyoruz” dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne de seslenen Tatartoğlu, “Bu çete artığı grubun acilen tespit edilip yurttaşların güvenliğinin sağlanması lazım” dedi.A.Ö., bugün avukatı aracılığı ile emniyete şikayette bulundu. A.Ö., mobese görüntülerinin incelenmesi ve saldırganların tespit edilmesinin ardından savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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taksi, bıçaklı saldırı, tmmob makina mühendisleri odası