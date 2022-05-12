MSB: Gaziantep'e yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları çerçevesinde belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."