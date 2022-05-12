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https://tr.sputniknews.com/20220512/msb-gaziantepe-yapilan-havan-saldirisi-sonucunda-4-askerimiz-ve-1-sivil-vatandasimiz-yaralanmistir-1056320511.html
MSB: Gaziantep'e yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır
MSB: Gaziantep'e yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır
Milli Savuma Bakanlığı'ndan "Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T19:16+0300
2022-05-12T19:22+0300
ekonomi
gaziantep
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savuma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.Milli Savuma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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gaziantep, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Gaziantep'e yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır

19:16 12.05.2022 (güncellendi: 19:22 12.05.2022)
© AA / ArşivTürk asker
Türk asker - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA / Arşiv
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Milli Savuma Bakanlığı'ndan "Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır" açıklaması yapıldı.
Milli Savuma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Milli Savuma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları çerçevesinde belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."
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