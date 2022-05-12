https://tr.sputniknews.com/20220512/muharrem-ince-bu-zengin-topraklarin-yoksul-cocuklari-olmayacagiz-1056307921.html

Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız

Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna’dan Rusya’dan buğday alıyoruz. Bu zengin toprakların yoksul... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:26+0300

2022-05-12T13:26+0300

2022-05-12T13:27+0300

politika

muharrem ince

türkiye

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Muharrem İnce, Bölge turnuvası için Antakya'da bulunan Osmaniye Temsilcisi Ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da buğday tarlasının yanında otobüsü durdurarak basın mensuplarına açıklamalar yaptı.İnce, “Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Yazık günahtır. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.

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muharrem ince, türkiye