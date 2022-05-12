https://tr.sputniknews.com/20220512/muharrem-ince-bu-zengin-topraklarin-yoksul-cocuklari-olmayacagiz-1056307921.html
Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız
Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna’dan Rusya’dan buğday alıyoruz. Bu zengin toprakların yoksul... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:26+0300
2022-05-12T13:26+0300
2022-05-12T13:27+0300
politika
muharrem ince
türkiye
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Muharrem İnce, Bölge turnuvası için Antakya'da bulunan Osmaniye Temsilcisi Ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da buğday tarlasının yanında otobüsü durdurarak basın mensuplarına açıklamalar yaptı.İnce, “Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Yazık günahtır. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.
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muharrem ince, türkiye
Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız
13:26 12.05.2022 (güncellendi: 13:27 12.05.2022) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna’dan Rusya’dan buğday alıyoruz. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz" dedi.
Muharrem İnce, Bölge turnuvası için Antakya'da bulunan Osmaniye Temsilcisi Ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da buğday tarlasının yanında otobüsü durdurarak basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
İnce, “Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Yazık günahtır. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.