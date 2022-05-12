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Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız
Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna’dan Rusya’dan buğday alıyoruz. Bu zengin toprakların yoksul... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:26+0300
2022-05-12T13:27+0300
politika
muharrem ince
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Muharrem İnce, Bölge turnuvası için Antakya'da bulunan Osmaniye Temsilcisi Ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da buğday tarlasının yanında otobüsü durdurarak basın mensuplarına açıklamalar yaptı.İnce, “Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Yazık günahtır. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.
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muharrem ince, türkiye

Muharrem İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız

13:26 12.05.2022 (güncellendi: 13:27 12.05.2022)
© DHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© DHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna’dan Rusya’dan buğday alıyoruz. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz" dedi.
Muharrem İnce, Bölge turnuvası için Antakya'da bulunan Osmaniye Temsilcisi Ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da buğday tarlasının yanında otobüsü durdurarak basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
İnce, “Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Yazık günahtır. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.
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