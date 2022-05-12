https://tr.sputniknews.com/20220512/nagehan-alci-fotograf-yuzunden-deliren-kardeslerim-kemal-beyle-kac-tane-fotografimiz-var-1056315029.html

Nagehan Alçı: Fotoğraf yüzünden deliren kardeşlerim, Kemal Bey'le kaç tane fotoğrafımız var

Nagehan Alçı: Fotoğraf yüzünden deliren kardeşlerim, Kemal Bey'le kaç tane fotoğrafımız var

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde çektirilen fotoğraf sonrası kendisi üzerinden İBB Başkanı'na yapılan... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:06+0300

2022-05-12T16:06+0300

2022-05-12T16:06+0300

türkiye

nagehan alçı

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

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Karadeniz gezisi Ekrem İmamoğlu’nun bana ilk daveti değildi. Sadece İmamoğlu değil tüm belli başlı ana akım muhalefet aktörleri tarafından bugüne kadar birçok yere davet edildim, hepsiyle fotoğraflarım, konuşmalarım vardır" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:"Benim dürüstlüğümü ve hakşinaslığımı, söylediklerini çarpıtmayacağımı bilirler. Bana güvenirler. Zor günlerinde, tek başına kalsalar bile onların yanında duracağımı da bilirler. Ben gerçek demokrat bir yazarım.Geçmişte çok sayıda hatam ve yanlışım olmuştur. O hatalara ve yanlışlara da bu köşede değineceğim ama benimle herkesin görüşmesi ve konuşmasının temel sebebi yukarıda yazdıklarım.Siyasi düşüncelerimin bu ülkede müşterisi olmadığını biliyorum. Türkiye’de nerdeyse herkes gücü ele geçirip diğerini dövmek istiyor. Kinle nefretle hıncını çıkarma arzusu bu. Özgürlükçü-demokrat düşünce çöp muamelesi görüyor.Kemal Bey ile defalarca program yaptık, kaç tane fotoğrafımız var.Peki ya Mansur Yavaş?O fotoğraf yüzünden nöbet geçirip Ekrem İmamoğlu’na saldıran arkadaşlar medyaya çok nadir demeç veren Mansur Yavaş’ın 1.5 sene sonra ilk kez bana konuştuğunu unutuyorlar."Alçı, "Benim bu üç isimle de hukukum olduğu gerçeğinden kaçamazsınız o fotoğraf yüzünden deliren kardeşlerim…"

türkiye

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nagehan alçı, ekrem imamoğlu, mansur yavaş