https://tr.sputniknews.com/20220512/pakistanda-bombali-saldiri-1-olu-13-yarali-1056326475.html

Pakistan’da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Pakistan’da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır toplam 13 kişinin yaralandığı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T23:14+0300

2022-05-12T23:14+0300

2022-05-12T23:14+0300

dünya

pakistan

karaçi

bombalı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056326450_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7f8145bc9e852186bdd7af1a88cc56f.jpg

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır toplam 13 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, hastaneye getirilenlerde bilye kaynaklı yaralanmalar olduğunu ifade etti.Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Patlamanın şiddeti ile yol kenarındaki ve seyir halindeki çok sayıda araç ile çevredeki binalarda hasar meydana geldi.Polis, bombalı saldırının park halindeki bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiğini belirterek, bölgeyi kordon altına aldı. Bölgeye bomba imha ve terörle mücadele ekipleri çağırıldı.

pakistan

karaçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pakistan, karaçi, bombalı saldırı