https://tr.sputniknews.com/20220512/pakistanda-bombali-saldiri-1-olu-13-yarali-1056326475.html
Pakistan’da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
Pakistan’da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır toplam 13 kişinin yaralandığı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:14+0300
2022-05-12T23:14+0300
2022-05-12T23:14+0300
dünya
pakistan
karaçi
bombalı saldırı
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Pakistan’ın Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır toplam 13 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, hastaneye getirilenlerde bilye kaynaklı yaralanmalar olduğunu ifade etti.Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Patlamanın şiddeti ile yol kenarındaki ve seyir halindeki çok sayıda araç ile çevredeki binalarda hasar meydana geldi.Polis, bombalı saldırının park halindeki bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiğini belirterek, bölgeyi kordon altına aldı. Bölgeye bomba imha ve terörle mücadele ekipleri çağırıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, karaçi, bombalı saldırı
Pakistan’da bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
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Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır toplam 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan’ın Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır toplam 13 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, hastaneye getirilenlerde bilye kaynaklı yaralanmalar olduğunu ifade etti.
Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Patlamanın şiddeti ile yol kenarındaki ve seyir halindeki çok sayıda araç ile çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
Polis, bombalı saldırının park halindeki bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiğini belirterek, bölgeyi kordon altına aldı. Bölgeye bomba imha ve terörle mücadele ekipleri çağırıldı.