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https://tr.sputniknews.com/20220512/pompali-tufegi-incelerken-patronunu-oldurdu-1056302060.html
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M.'nin (16) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T10:33+0300
2022-05-12T10:33+0300
türkiye
pompalı tüfek
ankara
altındağ
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Altındağ ilçesinin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı. Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-kadin-cinayeti-esini-pompali-tufekle-olduren-erkek-tutuklandi-1055812696.html
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pompalı tüfek, ankara, altındağ

Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

10:33 12.05.2022
© AA / Burak Milli Pompalı tüfek
Pompalı tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA / Burak Milli
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M.'nin (16) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği patronu Ziya İpek, hayatını kaybetti.
Altındağ ilçesinin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı. Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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