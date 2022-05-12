https://tr.sputniknews.com/20220512/pompali-tufegi-incelerken-patronunu-oldurdu-1056302060.html

Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M.'nin (16) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T10:33+0300

2022-05-12T10:33+0300

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türkiye

pompalı tüfek

ankara

altındağ

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Altındağ ilçesinin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı. Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-kadin-cinayeti-esini-pompali-tufekle-olduren-erkek-tutuklandi-1055812696.html

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pompalı tüfek, ankara, altındağ